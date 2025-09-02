San Marino, l'emozione del volo in mongolfiera per i disabili diventa realtà grazie a Dream Balloons

"Tuttavia… che Spettacolo!" porta tutti in volo Per la prima volta, anche persone con disabilità potranno vivere l’esperienza unica della mongolfiera.

Ogni edizione di "Tuttavia…che spettacolo!" regala emozioni nuove, ma quest’anno ce n’è una che sembra pronta a diventare realtà: la possibilità, per persone disabili e non, di provare l’esperienza del volo vincolato in mongolfiera. L’organizzazione ha predisposto ogni dettaglio, grazie alla collaborazione con la riminese Dream Balloons e alla disponibilità della Federazione Sammarinese Baseball, che ha messo a disposizione le proprie strutture con il sostegno delle autorità sportive. Il risultato è un’opportunità che si annuncia indimenticabile. Salire su una mongolfiera, anche solo per un volo vincolato, significa vivere un momento di libertà assoluta: ammirare dall’alto l’evento, le colline intorno al Castello di Serravalle, il profilo delle torri del Monte Titano e, con un po’ di fortuna, perfino il mare all’orizzonte. Un’esperienza che unisce, senza barriere, chiunque abbia la curiosità di provare. Appuntamento con "Tuttavia...che spettacolo!" a San Marino, dall'11 al 14 settembre 2025.