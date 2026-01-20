San Marino, lo sciatore Rafael Mini rappresenterà il Titano alle Olimpiadi Milano-Cortina

Per il giovane sciatore si tratta della seconda esperienza internazionale sotto la bandiera del San Marino Team

È ufficiale: sarà lo sciatore Rafael Mini a rappresentare la Repubblica di San Marino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, difendendo i colori biancazzurri nelle discipline dello slalom speciale e dello slalom gigante. La presenza del Titano ai Giochi era già certa, ma ora arriva la conferma dell’atleta che scenderà in pista, forte di un punteggio rientrante nei parametri FIS in entrambe le specialità.

La partecipazione di Mini, classe 2008, è stata deliberata dal Comitato Esecutivo del Cons, su mandato del Consiglio Nazionale. L’atleta sarà accompagnato dal Capo Missione Gian Luca Gatti e dal tecnico Stefano Sentieri.

Per il giovane sciatore si tratta della seconda esperienza internazionale sotto la bandiera del San Marino Team. A inizio gennaio 2025, infatti, Mini è stato uno dei tre rappresentanti sammarinesi all’Eyof Bakuriani. Il percorso di qualificazione olimpica si è completato tra novembre e dicembre, quando ha centrato prima il minimo nello slalom speciale e successivamente quello nello slalom gigante, assicurando così a San Marino la partecipazione in entrambe le gare, in programma il 14 e 16 febbraio a Bormio.

La delegazione sammarinese sarà ricevuta lunedì 26 gennaio alle ore 11 a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Il 6 febbraio, invece, San Marino prenderà parte alla cerimonia di apertura dei Giochi, con un ruolo da protagonista nel cluster di Livigno.