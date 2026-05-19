San Marino, maxi esercitazione di soccorso stradale per rafforzare il coordinamento operativo

Un'esercitazione di soccorso stradale per migliorare tempestività ed efficacia degli interventi di emergenza

Un’attività congiunta dedicata alla gestione degli incidenti stradali, di particolare complessità nella dinamica, ha coinvolto personale sanitario dell’Iss, operatori della Polizia Civile e Vigili del Fuoco del Dipartimento di Rimini, con l’obiettivo di rafforzare coordinamento, tempestività ed efficacia degli interventi di emergenza. L'attività è stata organizzata il 14 maggio scorso nella sede del Comando della Polizia Civile della Repubblica di San Marino, dove si è svolta l’esercitazione operativa con azioni e procedure di estrazione, dagli abitacoli, delle persone coinvolte in incidenti stradali complessi. L’attività addestrativa, organizzata dalla Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, ha coinvolto personale sanitario dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, con la partecipazione di medici, infermieri e autisti soccorritori del Pronto Soccorso e del servizio 118 dell’Ospedale di Stato, insieme ai Vigili del Fuoco del Dipartimento di Rimini, in un contesto di collaborazione tecnica e operativa tra i diversi servizi impegnati nella gestione delle emergenze. "L’esercitazione è stata sviluppata attraverso uno scenario simulato predisposto per riprodurre condizioni operative realistiche, comprese situazioni caratterizzate da elevata complessità, con l’obiettivo di consolidare il coordinamento tra le diverse professionalità coinvolte, migliorare l’integrazione degli interventi e affinare le procedure di soccorso in situazioni critiche", si legge in una nota del governo sammarinese.