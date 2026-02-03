San Marino, nel 2025 superata la soglia dei 2,1 milioni di visitatori. Il governo: "un anno di successi"

"Consumi in forte aumento e impatto economico del turismo sempre più rilevante sul territorio"

"Il settore turistico sammarinese archivia un anno di successi, segnato dal superamento della soglia storica dei 2,1 milioni di visitatori (mai così dal 2008) e da una crescita costante della capacità ricettiva e dei consumi legati al comparto". Così il governo sammarinese a commento dei dati dell'Ufficio Statistica, che confermano "la tendenza positiva della Repubblica come destinazione d’eccellenza". Nel 2025 l'afflusso turistico ha raggiunto quota 2.110.236 visitatori, segnando un incremento di oltre 40.000 unità (+1,97%) rispetto all'anno precedente.

Il dinamismo del settore è testimoniato dal rafforzamento dell'offerta ricettiva. Da un lato servono nuovi hotel e prosegue l’impegno per aumentare l’offerta ricettiva di qualità, dall’altra esplode il mondo dei B&B che garantiscono charme a coppie e famiglie e sono spesso la scelta di chi resta sul Titano per più giorni. I posti letto sono 2.193, con un incremento del 5,60% rispetto al 2024, un risultato reso possibile dall'aumento del numero delle camere disponibili al "Welcome Hotel" e dall'apertura di 5 nuovi Bed & Breakfast, a conferma di un ecosistema dell'accoglienza in continua espansione.

"Consumi in forte aumento e impatto economico del turismo sempre più rilevante sul territorio come certificato da anni dal Fondo Monetario Internazionale", evidenzia il governo sammarinese. L'efficacia delle strategie di promozione si riflette direttamente sull'economia reale ed è confermata dall’analisi dei dati relativi alla San Marino Card (SMAC) nel Centro Storico, dati che evidenziano una crescita significativa della spesa: il settore ricettivo (hotel e ristoranti) ha registrato un volume d'affari di 19,7 milioni di euro, con un aumento del 4,41% sul 2024 e uno straordinario +38,42% rispetto al 2019 mentre il comparto del commercio ha raggiunto i 59,7 milioni di euro, crescendo del 3,30% nell'ultimo anno e del 37% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). Complessivamente, il volume transato SMAC nel cuore della Repubblica ha sfiorato gli 80 milioni di euro, con un incremento del 3,57% sull'anno precedente.

San Marino continua a esercitare un forte richiamo sui mercati esteri. Gli arrivi stranieri nelle strutture alberghiere hanno fatto registrare un segno positivo del 3,33%. Se l'Italia rimane il mercato di riferimento (52,64% degli arrivi), cresce il peso di nazioni come la Germania (8,10%), seguita dai mercati europei (Olanda, Gran Bretagna e Francia). Crescono gli arrivi da oltre continente a conferma del valore della promozione turistica in fiere e contesti prestigiosi quali l’Expo.

Il gettito derivante dalla tassa di soggiorno raggiunge nel 2025 la cifra di 404.289 euro, confermando la capacità del sistema sammarinese di generare risorse da reinvestire per la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale