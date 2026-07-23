San Marino, nuovo rettore per l'università: ecco il successore di Corrado Petrocelli
Si tratta di Paolo Pascucci, sarà in carica fino al 2029
Il Senato Accademico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, massimo organo di governo scientiﬁco e didattico dell’Ateneo sammarinese, ha nominato oggi Paolo Pascucci come Rettore per il triennio 2026 - 2029.
La seduta, presieduta da Luciano Canfora e svolta in presenza nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, ha coinvolto i maggiori esponenti dell’Ateneo, che hanno indicato per acclamazione, in via unanime e palese, l’accademico che da ﬁne settembre prenderà il posto di Corrado Petrocelli, alla guida dell’Ateneo sammarinese dal 2014.
Pascucci, 71 anni, è stato ricercatore universitario, professore associato e professore ordinario del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, di cui è stato direttore dal 2012 al 2018. Nell’Ateneo marchigiano ha fatto inoltre parte di organismi come il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione e la Commissione per la Carta Europea dei ricercatori.
Direttore dell’Istituto Giuridico dell’Università di San Marino dal 2018, ha rivestito funzioni di vertice nell’ambito del Dipartimento Storico e Giuridico, nonché di master, convegni, seminari e corsi di specializzazione e alta formazione curati in Repubblica. Come autore ha ﬁrmato monograﬁe e manuali su temi principalmente legati alla tutela e alla sicurezza sul lavoro. Ha collaborato con realtà come la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro. Dal gennaio scorso è Pro Rettore Vicario dell’Università di San Marino.
La nomina di Pascucci, come previsto per legge, verrà sottoposta all’attenzione del parlamento sammarinese, il Consiglio Grande e Generale, chiamato a esprimere il proprio gradimento sul sesto Rettore dell’Ateneo dopo Renato Zangheri, Attilio Alto, Ippolito Donini, Giorgio Petroni e Corrado Petrocelli.