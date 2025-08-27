San Marino ospita per la prima volta i Campionati Italiani AiCS di Atletica Leggera

Al San Marino Stadium un migliaio di partecipanti da tutta Italia

Per la prima volta sarà la Repubblica di San Marino a ospitare il tradizionale appuntamento con lo sport per tutti di AiCS Associazione Italiana Cultura Sport, che l’ha scelta per i propri Campionati nazionali nella “regina” delle specialità sportive.

Da venerdì prossimo, 29 agosto, a domenica 31, al San Marino Stadium (via Rancaglia) è in programma infatti la 59esima edizione del Campionato nazionale AiCS di Atletica leggera. L’appuntamento coinvolgerà circa un migliaio di partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti a circa 40 società affiliate AiCS e provenienti da tutte le 20 regioni italiane. Circa una trentina (tra i 400 complessivi) saranno gli atleti paralimpici in gara, pronti a dimostrare che nello sport, come nella vita, le barriere si superano con impegno e dedizione. Insieme a loro, scenderanno in pista atleti di tutte le categorie (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Adulti), sia uomini che donne.

All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il presidente nazionale AiCS Bruno Molea, i rappresentanti della Segreteria di Stato allo Sport e del Comitato olimpico nazionale sammarinese, la presidente del Comitato paralimpico sammarinese Eleonora Comellini, il presidente della Federazione sport speciali Filiberto Felici e gli sportivi Gian Luigi Macina (olimpico sammarinese nella maratona) e Massimo Bonini, allenatore di calcio ed ex giocatore, tra le altre squadre, della Juventus di Platini.

I Campionati di Atletica leggera AiCS, organizzati con la collaborazione dell’Asd San Marino Athletics Academy e intitolati, grazie alla vicinanza della Fondazione Pietro Mennea Onlus, all’indimenticato campione e tesserato AiCS, si inseriscono all’interno di Verde Azzurro, manifestazione nazionale dell’Associazione che si svolge in contemporanea in altre città emiliano-romagnole, e che assegnerà anche i titoli italiani di Beach Tennis, Beach Volley, Pallavolo e Pattinaggio artistico, oltre ad esibizioni e iniziative di promozione dell’attività sportiva, tra cui uno stage di Karate inclusivo. La manifestazione rientra nel calendario AiCS degli eventi sportivi #BeActive, dedicati alla Settimana europea dello sport.

Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con AiCS Sport Village, e in collaborazione con il Comitato Regionale AiCS Emilia-Romagna e i Comitati Provinciali AiCS Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La manifestazione ha ricevuto il riconoscimento del patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani e si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino. Partner dell’iniziativa sono Allianz e, da quest’anno, AIDO Emilia-Romagna come partner etico.