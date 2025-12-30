Altarimini

San Marino Outlet, saldi al via dal 2 gennaio. E arriva la Befana, calze in omaggio

In tutte le boutique di San Marino Outlet sarà possibile trovare e sconti fino al 50% sui prezzi outlet

A cura di Riccardo Giannini Redazione
30 dicembre 2025 13:00
San Marino Outlet durante le festività natalizie 2025
La magia delle feste continua ad avvolgere San Marino Outlet con attrazioni gratuite disponibili tutti i giorni fino all’Epifania.

Con l’avvio del nuovo anno, venerdì 2 gennaio scatteranno anche i saldi: in tutte le boutique di San Marino Outlet sarà possibile trovare e sconti fino al 50% sui prezzi outlet, per uno shopping ancora più conveniente.

Se i saldi faranno la gioia dei più grandi, a far felici i bambini e tutta la famiglia saranno la pista di ghiaccio di 200 mq (attiva fino a domenica 11 gennaio), la pista Bumper, per scontri ghiacciati a suon di musica e l’Ascensore di Babbo Natale, pensato per condurre i visitatori in un incantevole viaggio interattivo tra sogni, luci e fantasia.

Martedì 6 gennaio, inoltre, a San Marino Outlet arriverà la Befana: dalle 15:00 alle 19:00 un pomeriggio di festa con truccabimbi, Dj set e baby dance. E a tutti coloro che ne faranno richiesta compilando il form disponibile sul sito di San Marino Outlet (https://www.sanmarinooutlet.com/eventi/la-calza-della-befana/) la Befana consegnerà una calza in omaggio.

