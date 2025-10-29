San Marino pesca nel Milan: arriva il 2006 Tezzele

Tesserato anche un portiere, il 2007 Barone

Arriva un "diavolo" tra le fila del San Marino. Il ds Ferroni ha concluso l'acquisto di Matteo Tezzele, classe 2006, che si è svincolato in estate dal Milan. Tezzele è un centrale ben strutturato e dotato tecnicamente, le sue capacità in fase di impostazione gli permettono anche di operare in mediana. Non è l'unico acquisto di giornata: Malgrati avrà anche un giovane secondo portiere, il 2007 scuola Pescara Stefano Barone, due presenze in D all'Igea Virtus. Di Ghionno, suo coetaneo, torna così in Juniores, mentre Barone prende il posto di Ajradinoski. Salgono così a 6 gli svincolati tesserati dal neo ds Ferroni: dopo Fiorani, erano già stati ingaggiati Muteba, Turini e Barsi.