San Marino piange don Wladyslaw Antonczyk, sacerdote che servì anche a Novafeltria

Aveva 77 anni. I funerali in Polonia

Domani, 28 gennaio, alle 10 sarà celebrato il funerale di Antonczyk don Wladyslaw nella sua parrocchia di origine a Choroszcz (Polonia). A presenziare in nome della diocesi e dell’intero clero diocesano saranno Sua Eccellenza Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, e Don Mirco Cesarini, Vicario Generale della nostra diocesi.

Nato a Choroszcz (Polonia) il 17 maggio 1948, Antonczyk don Wladyslaw è venuto a mancare il 24 gennaio 2026. È stato ordinato sacerdote il 12 ottobre 1996 da Mons. Stanislaw Szymecki per la Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù.

In diocesi, Antonczyk don Wladyslaw è arrivato il 24 gennaio 1998 ed ha svolto vari servizi pastorali. Si ricorda la sua presenza da vicario parrocchiale a Novafeltria (dal 24 gennaio 1998 al settembre 1999), da amministratore parrocchiale di Fratte (dal 26 settembre 1999 a luglio 2003). La sua richiesta di incardinazione fatta ad aprile 1998 avvenne il 24 febbraio 2003, dopo l’ottenimento dell’indulto di lasciare la Congregazione dei Rogazionisti.

Antonczyk don Wladyslaw è stato amministratore di Sassofeltrio e Gesso (23 agosto 2003-ottobre 2006) e di Santa Maria Assunta di Savignano Montetassi (19 novembre 2006-gennaio 2021), prima di diventare il Cappellano dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino (15 settembre 2016-29 aprile 2024) svolgendo poi anche il servizio pastorale presso la Casa di Riposo “Il Casale” alla Fiorina di Domagnano (ottobre 2018-29 aprile 2024).

Don Wladyslaw è ricordato dal Vicario Generale, don Mirco, “come un uomo dal carattere cordiale, un sacerdote fedele al suo servizio vissuto con un’attenzione particolare agli anziani e agli ammalati”.