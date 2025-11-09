San Marino, prova incolore: arriva lo stop dopo quattro partite. Sorride la Vigor Senigallia

Un gol dell'ex Milan De Feo apre le marcature, poi il bis di Tomba. Per il San Marino a segno Brighi (2-1)

Vigor Senigallia - San Marino 2-1

VIGOR SENIGALLIA: Novelli, Urso (38' pt Magi Galluzzi), Shkambaj, Tomba, Gambini, De Marco, Braconi, Pandolfi, Alonzi, De Feo (32' pt Caprari), Tonelli. A disp.: Taina, Bucari, Balleello, Romanelli, Subissati, Milli, Parrinello. All.: Berretta.

SAN MARINO: Meli, Pericolini (28' st Cum), Lecchi (25' st Wanchope), Brighi, Ale, Shiba, Useini (38' st Moriano), Gulinatti, Babbi, Visconti (25' st Tosi), Gasperoni. A disp.: Di Ghionno, Maimone, Tezzele, Barsi, Merlonghi. All.: Malgrati.

ARBITRO: Cifra di Latina

ASSISTENTI: Giannone di Arco Riva e Pasqua di Termoli.

RETI: 25' De Feo, 7' st Tomba, 13' st Brighi.

AMMONITI: Brighi, Novelli, Babbi.

ESPULSI: 12' st Shkambaj.

SENIGALLIA Dopo quattro risultati utili consecutivi, il San Marino scivola sul campo della diretta rivale Vigor Senigallia. I Titani, sotto di due reti, non riescono a sfruttare la mezz'ora abbondante in superiorità numerica per pareggiare. Per i ragazzi di Malgrati è una partita da dimenticare fin dai primi minuti: la Vigor Senigallia sfiora il bersaglio al 13' con una punizione di De Feo che colpisce il palo. L'attaccante scuola Milan apre le marcature al 25', sfruttando una punizione di Pandolfi per battere Meli. Il San Marino prova a reagire: al 28' cross del vivace Useini, Babbi in posizione favorevole manca la deviazione. Mentre i marchigiani operano due cambi per infortunio, Gasperoni colpisce di testa debolmente un cross di Pericolini, facilitando la parata di Novelli. Al 35' è Babbi non sfruttare un altro cross di Useini: l'attaccante manca la deviazione e grazia il portiere avversario. A inizio ripresa la Vigor trova il raddoppio: al 52' Tomba sfrutta una mischia su calcio d'angolo per battere Meli. La partita potrebbe cambiare al 57': Shkambaj viene espulso e sulla punizione di Gasperoni Brighi va a segno sul secondo palo, dopo un leggero tocco di testa di Babbi. Per i Titani però non è giornata e sono invece i locali a sfiorare il tris al 65' con una botta di Alonzi respinta da Meli. Al 67' Pericolini di testa mette fuori su cross di Lecchi. Nella parte finale della gara il San Marino prova ad alzare i giri del motore, esordisce anche il neo acquisto Cum, ma Novelli rimane sostanzialmente inoperoso.