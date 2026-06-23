San Marino Rally Historic, Ciacci e Ceci dominano tra le Classiche

Terza vittoria stagionale in tre gare per il pilota toscano e il copilota sammarinese al termine di una gara dura e combattuta

Terzo successo stagionale su tre gare disputate per il montalcinese Nicholas Ciacci che, al termine dell’11° San Marino Rally Historic, ha riportato la sua Subaru Impreza sul gradino più alto del podio nella categoria Classiche. Per l’occasione il pilota toscano era affiancato dall’esperto copilota sammarinese Livio Ceci, alla sua 273ª gara in carriera, che ha così conquistato il 14° successo assoluto della sua lunga attività sportiva. La competizione è stata caratterizzata da condizioni particolarmente impegnative, con temperature elevate e molta polvere lungo le prove speciali. A complicare ulteriormente il lavoro dell’equipaggio si sono aggiunti alcuni inconvenienti tecnici all’interfono e situazioni impreviste, come la presenza di animali sul percorso, episodi che fanno parte della quotidianità dei rally. Determinante anche l’ottimo rendimento della Subaru Impreza, gestita e sviluppata dall’esperto tecnico umbro Luca Del Lama, che ha saputo mettere a disposizione dell’equipaggio una vettura competitiva e affidabile per tutta la durata della gara. Il successo finale è stato favorito anche dal ritiro dei principali avversari, la coppia Bianchini-Cirillo, anch’essa impegnata su una performante Subaru Impreza WRC ex Kankkunen. Per Ciacci e Ceci si tratta di un risultato di grande prestigio, ottenuto alla loro prima esperienza insieme. Un esordio vincente che potrebbe rappresentare l’inizio di una collaborazione destinata a proseguire anche nei prossimi appuntamenti della stagione.