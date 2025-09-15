San Marino, Rallylegend celebra i campioni: Alen, Kivimaki, Biasion, Blomqvist e il tributo alla Delta S4

“Delta S4 Tribute” è l’omaggio, la celebrazione dell’iconica Gruppo B di casa Lancia

La sua carriera di pilota si è conclusa ormai da quasi venticinque anni, ma Markku Alen rimane un campione ancora amatissimo dalle vecchie e giovani generazioni di appassionati. Una carriera e tanti successi conseguiti principalmente con vetture del gruppo Fiat-Lancia, con l’inseparabile “Kikki” Kivimaki a fianco. Alen è ricordato come pilota velocissimo, con spiccata simpatia e quel linguaggio particolare, definito “alenese”, caratteristiche che lo hanno reso indimenticabile. Alen è legato a Rallylegend fin dalle primissime edizioni, è tornato più volte e quest’anno sarà di nuovo nella Repubblica di San Marino, per la gioia dei tanti fan che ancora lo ammirano.

Anche Miki Biasion è di casa a Rallylegend. Il popolare due volte campione mondiale rally è anche ambasciatore dell’evento sammarinese e nei giorni “sammarinesi” si mette a disposizione dei tanti suoi appassionati. Di certo delizierà il pubblico con la Lancia 037 ma, come sempre, non mancheranno le sorprese.

Nonostante provenga dalla fredda Svezia, Stig Blomqvist, campione del mondo rally 1984, si scalderà e infiammerà alla grande anche il pubblico a Rallylegend, non risparmiando numeri di acrobazia e controsterzi con l’abbondante cavalleria della sempre affascinante Audi Quattro S1, che sarà una delle più ammirate tra le Legend Stars.

Per Alen, Kivimaki, Biasion (e di sicuro farà una capatina anche Blomqvist) il richiamo dello special event “Seventies”, gli anni in cui hanno iniziato le loro strepitose carriere, è stato irresistibile. E saranno lì a raccontare quegli anni favolosi.

"DELTA S4 TRIBUTE”, omaggio alla iconica Lancia Gruppo B

Ad un compleanno così significativo, Rallylegend non poteva mancare. “Delta S4 Tribute” è l’omaggio, la celebrazione dell’iconica Gruppo B di casa Lancia, presentata giusto 40 anni fa, dando inizio a un’epopea breve ma intensa, nella quale Alen-Kivimaki sfiorarono il titolo mondiale nel 1986, stesso anno in cui Miki Biasion, con Siviero, colse la prima vittoria iridata al Rally Argentina proprio con la S4. Alcune “essequattro” saranno esposte nel Rally Village, dove Alen, Kivimaki e Biasion, insieme ad altri fuoriclasse dell’epoca, racconteranno ricordi e aneddoti, in attesa di vedere in azione le Delta S4 al giovedì, nella Sprint Legend Race e poi nella doppia Parade, al sabato e alla domenica, sulle prove spettacolo “The Legend”.