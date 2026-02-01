Gasperoni torna e segna, ma il San Marino si ferma ancora: 1-1 con la Recanatese

Gol in avvio di Pesaresi, poi al 44' il pari dell'attaccante esterno, al rientro in squadra

San Marino - Recanatese 1-1

SAN MARINO: Meli, Muteba, Brighi, Ziello, Ale, Barsi, Wanchope, Gasperoni (28' st Masala), Della Salandra (14' st Giacomini), Milazzo (8' st Di Palma), Cum (8' st Sambou). A disp.: Sibilano, Mwape, Omoruyi, Volpe. All.: Ingenito.

RECANATESE: Zavaglia, Giusti, Mordini, Carano (23' st Paoltroni), Fiumanò, Eleuteri (23' st Di Francesco), Pesaresi (28' st Ciccanti), Ferro, Nanapere, D'Angelo, Chiarella (15' st Pierfederici). A disp.: Mezzelani, Cocino, Gori, Sampaolesi, Morichetta. All.: Pagliari.

ARBITRO: D'Agnillo di Vasto.

ASSISTENTI: Puggina di Este e Lentini di Milano.

RETI: 5' pt Pesaresi, 44' pt Gasperoni.

AMMONITI: Gasperoni, Brighi.

CATTOLICA Tanti volti nuovi, ma a salvare il San Marino dalla sconfitta è il ritrovato e recuperato Gasperoni. Marchigiani in vantaggio al 5': Nanapere servito in profondità calcia a botta sicura di destro, Meli a mano aperta si oppone miracolosamente, ma Pesaresi ribadisce in rete di testa. I Titani reagiscono con Gasperoni, il cui tiro a giro è respinto da Zavaglia: una carambola porta la sfera sul piede di Cum e poi in rete, ma il trequartista era in fuorigioco. La gara è piacevole, con occasioni da entrambi i lati (bene Meli), poi al 43' un rinvio del portiere sammarinese innesca Gasperoni, che sfugge al controllo dei difensori e con freddezza infila di sinistro nell'angolino. Nella ripresa gara presa in mano dal San Marino, ma ritmi più blandi e poche occasioni. Pareggio giusto. I Titani e la Recanatese salgono a quota 20, a -2 dall'Unipomezia, prima squadra dei playout, e a -3 dal Termoli, vittorioso proprio contro la squadra romana. San Marino a +6 sulla Sammaurese, sconfitta a sorpresa 4-0 in casa dalla maceratese, e a +8 sul Castelfidardo, battuto 2-0 dall'Ancona, nuova capolista assieme al Teramo. L'Ostiamare infatti pareggia 2-2 con l'Atletico Ascoli e scivola al secondo posto.