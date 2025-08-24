San Marino, rigori decisivi: eliminato il Tropical Coriano in Coppa Italia

I novanta minuti finiscono 1-1, ai penalty due errori fatali dei corianesi

di Riccardo Giannini

San Marino - Tropical Coriano 1-1 (d.c.d.r 5-2)

SAN MARINO: Coletta, A.Fabbri, Lecchi (31' st Brighi), Gasperoni, Ale (27' st Tosi), Fi.Fabbri, Stickler (35' st Rizzi), Useini, Giacomini (14' st Merlonghi), Visconti, Provazza (24' st D'Antona). A disp.: Ajradinoski, Pericolini, Golfarelli, Bennici. All.: Malgrati.



TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli (10' st Franco), Evaristi, Bellavista (37' st Moricoli), Anastasi, Rossi, Pasquini (45' st Fr. Fabbri), Enchisi, Pacchioni, Scarponi (23' st Carnesecchi), Barbatosta (23' st Vinci). A disp.: De Gori, Omokaro, Mancini, Bufi. All.: Scardovi.



ARBITRO: Bruschi di Ferrara.

RETI: 2' pt Giacomini, 20' st (rig.) Scarponi.

SEQUENZA RIGORI: Rizzi gol, Pacchioni parato, Fi.Fabbri gol, Enchisi alto, Gasperoni gol, Fr.Fabbri gol, Visconti gol.

AMMONITI: Scarponi, Bellavista, D'Antoni.



CATTOLICA Finisce ai rigori la gara di Coppa Italia di Serie D tra San Marino e Tropical Coriano. La squadra sammarinese, finché dura la benzina, mette in mostra idee e qualità; alla fine, l'esperto Coletta mette il sigillo nella lotteria dei rigori parando il tiro di Pacchioni. La compagine corianese, invece, non crolla nelle difficoltà, non si disunisce ed esce alla distanza, portando a casa il meritato pari e arrendendosi solo dal dischetto.



Pronti, via e subito grande partenza del San Marino, schierato con il 4-3-3 con Gasperoni arretrato a centrocampo: al 2' Stickler appoggia a Visconti, che inventa un lancio calibrato per Gasperoni, che controlla in area e serve col mancino l'accorrente Stickler. Il tiro è respinto dalla traversa, sulla ribattuta ci prova Provazza che viene murato, Giacomini di piatto destro infila magistralmente sotto l'incrocio. Al 6' veloce ripartenza dei Titani, che attaccano l'area avversari con molti uomini: Gasperoni dal limite carica il sinistro e colpisce il palo alla sinistra di Pollini. All'11' il San Marino manovra palla nello stretto, Gasperoni libera Provazza che serve a rimorchio Alessandro Fabbri, ma l'esperto terzino manca il tap-in da posizione favorevole. Al 13' lampo del Tropical: Barbatosta alza i giri del motore, brucia Ale e serve al centro Pacchioni, che arriva con un attimo di ritardo, il tocco è debole e bloccato a terra da Coletta. Sul capovolgimento di fronte Giacomini allarga per Alessandro Fabbri, cross rasoterra, controllo e tiro ravvicinato di Gasperoni che batte Pollini, Bruschi annulla per fuorigioco. Dopo un inizio sprint, i ritmi iniziano a calare, il Tropical, schierato da Scardovi con il 3-4-1-2, supera l'impasse dell'inizio shock, il San Marino rallenta, ma conferma una certa propensione alla verticalità e al fraseggio. Al 42' buona opportunità per il pari: traversone da destra, Barbatosta sul secondo palo fa sponda di testa per l'inserimento di Pasquini, che da due passi strozza troppo il sinistro, che termina a lato.



A inizio ripresa il San Marino si ripresenta dalle parti di Pollini: al 51' Stickler arma il destro, il portiere corianese copre l'angolino del primo palo e devia in angolo. Le replica del Tropical, che con l'ingresso di Franco passa al 4-3-1-2, arriva al 58' con Pacchioni, che calcia di potenza di destro, appena dentro l'area: Coletta mette in mostra tutte le sue qualità, respingendo la minaccia. La squadra di Scardovi cresce e perviene al pari al 65': Bellavista salta Lecchi e viene atterrato in area da Provazza, Scarponi trasforma il rigore con un angolato destro a mezz'altezza. Il San Marino una ghiotta opportunità all'83': Useini calcia di destro da fuori, Pollini respinge corto, ma D'Antona calcia male. Il portiere si rialza e tocca la palla sulla traversa. È l'ultimo sussulto. Ai rigori Coletta respinge a mano aperta su Pacchioni, Enchisi calcia alto. I Titani sono invece implacabili e festeggiano il passaggio del turno: l'avversario domenica prossima sarà l'Imolese.