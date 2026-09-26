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San Marino, rinforzo in attacco: c'è Michael Traini

La società ha deciso di "tagliare" Andrei Buceac, Bogdan Constantin Curbat e Constantin Iulian Coroama

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
26 settembre 2026 16:47
San Marino, rinforzo in attacco: c'è Michael Traini - Michael Traini
Michael Traini
Repubblica San Marino
Sport
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Tre escono, tre entrano. Il San Marino non ha solo cambiato allenatore, ma è intervenuto anche sulla rosa: l'ultimo rinforzo è l'esperto attaccante figlio d'arte Michael Traini, classe 1988. Domani dovrebbe partire già titolare. Al gruppo si erano già uniti l'esterno Fabio Cuomo e il centrocampista Gentili, impiegabile anche come terzino destro, posizione in cui è stato schierato a Medicina. Tre invece i giocatori "tagliati": il terzino destro Andrei Buceac, il centrale difensivo Bogdan Constantin Curbat e il centravanti Constantin Iulian Coroama.

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