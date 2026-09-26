San Marino, rinforzo in attacco: c'è Michael Traini

La società ha deciso di "tagliare" Andrei Buceac, Bogdan Constantin Curbat e Constantin Iulian Coroama

Tre escono, tre entrano. Il San Marino non ha solo cambiato allenatore, ma è intervenuto anche sulla rosa: l'ultimo rinforzo è l'esperto attaccante figlio d'arte Michael Traini, classe 1988. Domani dovrebbe partire già titolare. Al gruppo si erano già uniti l'esterno Fabio Cuomo e il centrocampista Gentili, impiegabile anche come terzino destro, posizione in cui è stato schierato a Medicina. Tre invece i giocatori "tagliati": il terzino destro Andrei Buceac, il centrale difensivo Bogdan Constantin Curbat e il centravanti Constantin Iulian Coroama.