San Marino ritrova sorriso e vittoria: Recanatese battuta 2-0

Nel primo tempo Meli determinante, espulso il portiere della Recanatese Zagaglia. Gulinatti, Gasperoni, Ale e Visconti i migliori

Recanatese - San Marino 0-2

RECANATESE (4-2-3-1): Zagaglia; Giusti, Fiumanò, Cocino, Mordini; Carano (15' st Domizi), Ferri; Ciccanti (15' st Di Francesco), D'Angelo (1' st Lovotti), Capanni (32' st Pierfederici); Re (31' pt Fioravanti). A disp.: Pesaresi, Morichetta, Gori, Paoltroni. All.: Savini.

SAN MARINO (3-5-2): Meli; Pericolini, Ale, Tosi (15' st Brighi); Sticlker (23' st Provazza), Visconti, Maimone (1' st Gulinatti), Useini, Lecchi (45' st D'Antona); Gasperoni, Babbi (34' st Giacomini). A disp.: Di Ghionno, Golfarelli, Menini, Merlonghi. All.: Malgrati.

ARBITRO: Ferruzzi di Abano Laziale.

RETI: 10' st Visconti, 33' st Babbi.

AMMONITI: Maimone, Mordini, Gulinatti.

ESPULSI: 31' pt Zagaglia.

RECANATI Il San Marino interrompe l'emorragia di punti, conquistando una preziosa vittoria a spese della Recanatese. Al via non mancano le sorprese, oltre a quelle già annunciate con le convocazioni. Malgrati per scelta tecnica esclude capitan Filippo Fabbri, Pezzi e Alessandro Fabbri. Nella difesa a tre giocano Pericolini e Tosi come braccetti, a centrocampo Maimone è il regista, con Visconti che opera come mezzala destra a piede invertito. Gasperoni, che generalmente occupa quella posizione, viene avanzato in attacco al fianco del neo acquisto Babbi. Tra le fila della Recanatese c'è l'ex Rimini Capanni, l'altro ex biancorosso Chiarella è indisponibile. Primo tempo senza gol, ma con diverse emozioni: parte bene il San Marino, ma rischia al 5' sulla ripartenza di Mordini, la palla arriva a Re che si libera e calcia fuori. Ancora Re al 12' chiama Meli alla deviazione in angolo. Il portiere è decisivo poco dopo anche sul tentativo dell'ex Rimini Capanni. Gasperoni prova a suonare la carica al 27', con un tiro respinto, ma è al 31' che si verifica un episodio chiave: Tosi riparte saltando due avversari e avvia un contropiede con Babbi lanciato a rete, il portiere Zagaglia esce fuori area, viene saltato dall'attaccante e lo atterra: rosso sacrosanto. Esce Re, tra i migliori, ed entra il portiere di riserva Fioravanti, che al 38' vola in angolo per disinnescare il sinistro di Visconti. Al 41' azione convulsa in area Recanatese, la girata di Lecchi colpisce la traversa, il tap-in di Babbi in acrobazia viene respinto sulla linea. Nella ripresa Malgrati inserisce Gulinatti in regia e i Titani cambiano passo: al 50' Stickler serve Visconti, il sinistro a giro termina di poco a lato. Cinque minuti dopo si ripete lo schema e questa volta è vincente: Stickler per Visconti che di sinistro batte Fioravanti. I Titani padroni del campo sprecano un paio di buone opportunità con Babbi, che si riscatta al 78': gran palla di Gasperoni per l'attaccante, che controlla e batte il portiere in uscita. I Titani portano a casa i primi tre punti e registrano le ottime prestazioni di Meli, Ale, Gulinatti, Gasperoni e Visconti. Bene anche gli Under Stickler e Lecchi.