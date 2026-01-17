San Marino scatenato: ecco 4 nuovi acquisti Under

Sul Titano arrivano il portiere Sibilano, il terzino Boayke, gli attaccanti Della Salandra e Omoruyi

Il San Marino aggiunge 4 Under alla rosa. Il primo è il portiere classe 2005 Christian Sibilano, un'aggiunta resa necessaria dall'infortunio del secondo portiere Barone. In difesa c'è l'esterno destro classe 2005 Ansah Nana Boayke, doppia nazionalità italiana e ghanese, terzino veloce e forte fisicamente, con trascorsi nei vivai di Pontedera e Juve Stabia. Due i rinforzi per l'attacco: dalla Primavera della Reggiana il 2007 Jeremiah Yamoah Omoruyi, esterno offensivo, e dal Legnago Salus il 2005 Edoardo Della Salandra, centravanti alto 1 metro e 90 cm. In uscita il terzino Turini (2005): portato da Ferroni, si è trasferito alla Vigor Lamezia, sempre in Serie D. Il neo tecnico Ingenito attualmente ha a disposizione 28 giocatori.

SAN MARINO* (4-3-3): Meli (Sibilano, Barone) - Muteba (Boayke, Pericolini, Barsi), Ale, Shiba (Pesoli), Lecchi (Brighi, Tosi) - Wanchope (Di Palma, Golfarelli), Gulinatti (Tezzele), Useini (Mwape) - Gasperoni (Cum), Melloni (Moriano, Della Salandra), Sambou (Omoruyi, Giacomini).

*In corsivo gli Under