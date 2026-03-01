San Marino, seconda sconfitta su due per Biagioni: passa il Giulianova (1-2)

I Titani trovano il gol su rigore con Gasperoni

San Marino - Giulianova 1-2

SAN MARINO (4-3-3): Meli - Pericolini (40' st Sambou), Shiba, Silvestri, Brighi - Mwape (31' st Golfarelli), Di Palma, Corigliano (25' st Ziello) - Gasperoni, Melloni (18' st Della Salandra), Rubino (12' st Cum). A disp.: Bolchini, Milazzo, Muteba, Seye. All.: Biagioni.

GIULIANOVA (3-5-2): Vandelli - Menna, Pertosa, Guerriero - Vesprini (39' st Panzera), Esposito, Perseu (37' st Neglia), Masawoud (16' st Carbonelli), Vuillermoz - Chiarella (44' st Callegari), Odianose. A disp.: Negro, Morri, Martiniello, Bolondi, Agostini. All.: Pergolizzi.

ARBITRO: Fermo di Torre Annunziata

RETI: 4' pt Pertosa, 15' st Odianose, 33' st Gasperoni (rig.).

AMMONITI: Gasperoni, Vesprini, Odianose, Di Palma.

ESPULSO: 27' st Pergolizzi.

CATTOLICA Seconda sconfitta in due partite per Oberdan Biagioni sulla panchina del San Marino, che continua il suo grande periodo di difficoltà. Biagioni, per l'impegno odierno, schiera Silvestri al posto dello squalificato Ale e rilancia Di Palma e Gasperoni. Esordio per Rubino in attacco, con Melloni che ritrova la titolarità. Al 4' Giulianova in vantaggio: calcio di punizione dalla trequarti ben battuto da Perseu, Pertosa taglia centralmente e di testa schiaccia superando imparabilmente Meli. Al 14' l'ex Rimini Chiarella sfrutta un pasticcio della difesa sammarinese, su palla di Odianose, per dribblare Meli in uscita e infilare in rete: il gol viene annullato per fuorigioco. Protesta il San Marino al 16', quando Pertosa in area sbaglia il tempo dell'intervento: Melloni cade, gli estremi per il penalty sembravano esserci. Melloni va vicinissimo al pareggio al 22' con un colpo di testa ravvicinato, Vandelli si supera e si oppone con un grande riflesso. Alla mezz'ora il San Marino perde per infortunio Mwape, comunque poco brillante. Proprio il neo entrato Golfarelli ci prova dal limite, ma il tiro è debole e bloccato da Vandelli. Nel recupero del primo tempo un tiro di Odianose termina di poco a lato. A inizio ripresa il Giulianova raddoppia su angolo battuto corto, Perseu riceve palla e serve in area Odianose, che di precisione infila Meli. Biagioni prova a cambiare qualche carta, ma Vandelli fa buona guardia in un paio di circostanze. Al 77' Golfarelli salva sulla linea sul tentativo di Chiarella. Il San Marino la riapre al 78': Della Salandra difende palla e apre per Brighi, cross per Di Palma che dal limite calcia di destro trovando la deviazione di un difensore con la mano. Dagli undici metri Gasperoni non perdona. Al 90' Neglia solo davanti a Meli controlla e spara alto di destro. Finisce così 1-2 dopo cinque minuti di recupero. La reazione dei Titani al doppio svantaggio dimostra la volontà di non mollare, ma la sconfitta è meritata e la situazione in classifica si è aggravata: San Marino terzultimo, ma i playout potrebbero scivolare via, il Termoli ha infatti 7 punti di vantaggio e con il +8, la squadra di Biagioni retrocederebbe.