Calcio Eccellenza B San Marino, sesta sconfitta consecutiva. Russi senza pietà (1-4)

Il gol di Mhilli illude, ma nella ripresa gli arancioni affondano i colpi

San Marino - Russi 1-4

SAN MARINO: Munari, Cuomo, Tesse, Papa (40' Pina Nunes), Diallo, Mechetti (31' st Di Martino), Agogo, Lombardi (36' st Stirpe), Ottaviani (31' st La Monica), Cestra (23' st Miletta), Mhilli. A disp.: Mastrogiacomo. All.: Lasagni.

RUSSI: Sarini, Magrini, Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Venturi (34' st Guidi), Zattini (34' st Zela), Grazhdani, Brigliadori, Saporetti (42' st Bandini). A disp.: Paoloni, Gualandi, Berti, Trocchia, Bandini, El Bouhali, Zela, Guidi, Miserocchi. All.: Ferrario.

ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 7' pt Brigliadori, 14' pt Mhilli, 22' st Saporetti, 25' st e 39' st Brigliadori.

AMMONITI: Mechetti, Papa, Cuomo, Zattini

ESPULSI: 21' st Tesse



MISANO Il San Marino si illude dopo un buon primo tempo, ma nella ripresa alza bandiera bianca con il Russi, che con i suoi attaccanti affonda i colpi senza pietà: Brigliadori firma una tripletta. Si gioca a Misano, per l'indisponibilità del Calbi, Lasagni senza Bracelli ritrova Mechetti dopo la squalifica. Ottaviani vince il ballottaggio con La Monica, Mhilli con Miletta. Parte bene la squadra ospite, che impegna subito Munari con Brigliadori. Sul corner Saporetti calcia alto. Al 7' Brigliadori porta in vantaggio il Russi, ribadendo in rete una respinta di Munari. Il portiere dei Titani è bravo al 10' in uscita fuori area, mentre il primo squillo dei locali arriva al 12' con un tiro debole di Cuomo. Il San Marino pareggia a sorpresa al 14' con Mhilli, che batte Sarini dal limite. I Titani sulle ali dell'entusiasmo spingono, ma al 20' Ottaviani e Mhilli non riescono a sfruttare una mischia pericolosa davanti a Sarini. Quattro minuti dopo Venturi si libera al tiro, ma senza inquadrare la porta. Al 30' Grazhdani si coordina in area, ma anche in questo caso la palla non inquadra lo specchio della porta difesa da Munari. Nella parte finale della frazione spinge il Russi, ma il risultato non cambia. A inizio ripresa il Russi spinge, ma non punge. Determinante è l'espulsione di Tesse per doppia ammonizione: sulla punizione successiva al fallo, Saporetti infila di testa. Al 70' Brigliadori firma la sua doppietta personale, sfruttando un errore difensivo, per poi segnare anche la tripletta, dopo un errore di Pina Nunes.