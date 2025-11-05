San Marino, settimo acquisto di Ferroni: ecco l'esterno Gianluca Cum

Classe 2002 scuola Udinese, ex Turris e Varesina

Settimo acquisto per il nuovo ds del San Marino Ferroni, che in un mese, pescando nel mercato degli svincolati, ha portato sul Titano Muteba, Turini, Barsi, Fiorani, Tezzele, Barone e ora l'esterno classe 2002 Gianluca Cum, cresciuto nel vivaio dell'Udinese. Cum, giocatore di piede destro, ha totalizzato 25 presenze e 2 reti in C con la Turris nella stagione 2023-2024, 35 presenze e 3 marcature l'anno dopo in D con la Sambenedettese. Nella stagione 2024-2025 ha militato in D nel Teramo. A inizio anno era alla Varesina, sempre in D.