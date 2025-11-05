Altarimini

San Marino, settimo acquisto di Ferroni: ecco l'esterno Gianluca Cum

Classe 2002 scuola Udinese, ex Turris e Varesina

A cura di Riccardo Giannini Redazione
05 novembre 2025 20:08
San Marino, settimo acquisto di Ferroni: ecco l'esterno Gianluca Cum - Gianluca Cum
Gianluca Cum
Repubblica San Marino
Sport
Condividi

Settimo acquisto per il nuovo ds del San Marino Ferroni, che in un mese, pescando nel mercato degli svincolati, ha portato sul Titano Muteba, Turini, Barsi, Fiorani, Tezzele, Barone e ora l'esterno classe 2002 Gianluca Cum, cresciuto nel vivaio dell'Udinese. Cum, giocatore di piede destro, ha totalizzato 25 presenze e 2 reti in C con la Turris nella stagione 2023-2024, 35 presenze e 3 marcature l'anno dopo in D con la Sambenedettese. Nella stagione 2024-2025 ha militato in D nel Teramo. A inizio anno era alla Varesina, sempre in D.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini