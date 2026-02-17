San Marino, sorpresa: Ingenito si dimette, torna Biagioni

Per Ingenito sette partite e due soli punti

Oberdan Biagioni torna sulla panchina del San Marino, a distanza di un anno. Il tecnico subentra a Corrado Ingenito, che ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta casalinga per 4-0 con l'Unipomezia. Per il giovane tecnico fiorentino 2 soli punti in 7 partite. Nominato anche un nuovo direttore generale: Marco Di Chio. Biagioni dirigerà l'allenamento di domani (mercoledì 18 febbraio). È il terzo allenatore, in una stagione caratterizzata dalla presenza in rosa di 57 giocatori e di tre diversi direttori sportivi.