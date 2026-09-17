San Marino, svolta in panchina: ecco Davide Forchino

Già sul Titano come vice allenatore di Cascione

Manca ancora l'ufficialità, ma il San Marino ha scelto il nuovo allenatore: è Davide Forchino, già sul Titano come vice allenatore di Cascione. Forchino e Cascione hanno incrociato sulla loro strada Montanari nella stagione 2024-2025: l'allora ds Bollini, confermato dal patron romano, scelse infatti Cascione come allenatore, dopo l'addio di Stefano Cassani. Poi Montanari sollevò dall'incarico Bollini, ingaggiando Daniele Deoma, che decise di esonerare Cascione, affidando la panchina a Biagioni. Forchino prende il posto di Lasagni, esonerato dopo tre partite. Il San Marino all'esordio, in casa, ha perso 6-0 con l'Imolese, in trasferta ha strappato un punto (0-0) a un rimaneggiato Pietracuta, poi ha perso nuovamente al Calbi di Cattolica contro la Fratta Terme (0-1), pur mostrando qualche progresso a livello di gioco e di compattezza di squadra. Per Forchino esordio già in salita: sabato c'è l'anticipo sul campo del forte Medicina Fossatone.