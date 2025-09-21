San Marino, terzo k.o.: al Calbi passa l'Ostiamare (1-2)
Per i titani a segno Gasperoni nel recupero
San Marino - Ostiamare 1-2
SAN MARINO (3-5-2): Meli - F.Fabbri (7' st Pericolini), Ale, Tosi - D'Antona (25' st Maimone), Gasperoni, Visconti (25' st Rizzi), Useini, A.Fabbri (17' st Lecchi) - Giacomini (1' st Stickler), Merlonghi. A disp. Ajradinoski, Pezzi, Provazza, Gulinatti. All. Malgrati.
OSTIAMARE (4-3-3): Vertua; Orfano (17’st Cinque), Piroli, Giordani (25’st Pontillo), Tesauro (7’st Marrali); Buono, Gueye, Vagnoni (7’st Lazzeri); Spinosa, Badje, Vianni (33’st Menichelli). A disp. Midio, Felici, Carpita, Maffei All. D’Antoni.
ARBITRO Pasqualini di Macerata.
MARCATORI: 8’st Vianni (O), 22’st Badje (O), 48’st Gasperoni (S)
NOTE All’8’ st meli respinge un rigore a Vianni che segna sulla ribattuta. Espulsi Merlonghi (S) al 41’pt Ammoniti Buono, Giacomini, F. Fabbri Rec. 2’pt – 4’st
SAN MARINO Terza sconfitta in tre gare per il San Marino, che paga gli errori individuali. Il primo è di Merlonghi al 41': intervento fuori tempo a centrocampo che gli costa il rosso. Il secondo è di Meli a inizio ripresa, il portiere in uscita non trova la palla ma si scontra con Vianni. Rigore tra le proteste che il portiere para all'attaccante, capitolando però sulla ribattuta. Al 67' l'errore di Tosi spalanca la porta a Badje. Nel recupero Gasperoni inventa un eurogol infilando direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo.