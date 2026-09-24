San Marino, torna la 3 Ore a Coppie: festa di fine stagione della MTB domenica 29 novembre

Domenica 29 novembre al Parco Laiala l'endurance a squadre di 180 minuti su un circuito di circa 3 km, con premi in denaro e brindisi finale

Torna per il secondo anno la 3 Ore a Coppie, manifestazione di fine stagione organizzata da Bike-Advisor con la stretta collaborazione della Federazione Sammarinese Ciclismo e della Juvenes San Marino. L'appuntamento è per domenica 29 novembre 2026 al Parco Laiala di San Marino, per una grande festa conclusiva dell'anno dedicata agli appassionati delle ruote grasse. La formula è quella dell'endurance a squadre. Dalle 9:00 alle 12:00, per 180 minuti, i partecipanti si alterneranno su un circuito di circa 3 chilometri da ripetere più volte, gestendo i cambi secondo la tattica scelta da ciascuna coppia. Un format che premia non solo la gamba, ma anche l'intesa e la strategia tra compagni. Il tracciato è molto scorrevole e presenta pochi tratti tecnici, caratteristiche che lo rendono adatto sia agli agonisti sia a chi cerca soprattutto il piacere di pedalare in compagnia. In caso di maltempo o fango eccessivo, l'organizzazione potrà aprire un percorso alternativo di circa 1,7 chilometri. Una particolarità riguarda le classifiche: le categorie saranno suddivise per tipologia e non per fasce d'età, per favorire la partecipazione più ampia possibile. Oltre alla formula a coppie, sono previste anche iscrizioni individuali e per team.

Ricche premiazioni

Per questa seconda edizione sono in palio ricchi premi, anche in denaro, messi a disposizione dalla Federazione Sammarinese Ciclismo. Il negozio specializzato My Bike, punto di riferimento per i biker di San Marino e delle zone limitrofe, offrirà premi tecnici ai primi tre di ogni categoria. I premi in denaro andranno ai primi tre team e alla prima coppia assoluta: 300 euro al team vincitore, 200 euro al secondo, 100 euro al terzo. La prima coppia assoluta si aggiudicherà 100 euro.

Programma della giornata

Il ritrovo è fissato al Parco Laiala di San Marino.

7:00 – 8:30 : ritiro dei numeri e verifica delle licenze

8:45 : chiamata in griglia

9:00 : partenza

12:00 : arrivo

12:30: brindisi di fine stagione e premiazioni

Iscrizioni

Le iscrizioni si effettuano online tramite i moduli pubblicati sul sito bike-advisor.it, distinti per coppie, singoli e team. Per le iscrizioni individuali e di coppia è richiesto il versamento del 50% della quota al momento della registrazione, con saldo in loco al ritiro dei numeri. Per i team la quota va invece versata per intero al momento dell'iscrizione. Prima di iscriversi, gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a leggere con attenzione il regolamento, scaricabile dalla pagina dell'evento. La lista dei preiscritti è in costante aggiornamento online.

Info: www.bike-advisor.it/3-ore-a-coppie/