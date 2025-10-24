San Marino, tris di acquisti per il neo ds Ferroni

Potenziate le fasce con Muteba, Barsi e Turini

San Marino ancora attivo sul mercato degli svincolati. Il ds Ferroni ha infatti chiuso tre operazioni di mercato, riguardanti le fasce. L'ex Legnago Salus Vincenzo Muteba, 66 presenze in C, rinforza la fascia destra dopo l'infortunio di Stickler: si alternerà con Simone Barsi, 2004 cresciuto nel vivaio dell'Empoli, due stagioni in D con Clodiense e Tau Alto Pascio. Terzo acquisto un Under: il 2005 Mattia Turini, 4 stagioni in D Tra Ponsacco, Ghiviborgo, Livorno e Seravezza Pozzi. Turini, piede destro, può operare su entrambe le fasce. Verosimilmente sarà impiegato nella difesa a tre come braccetto, in alternativa all'Under ex Corticella Brighi.