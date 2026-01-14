San Marino, Villa Filippi in vendita. Il governo rassicura: "Valuteremo i progetti: no speculazioni"

Sarà una riqualificazione "attenta e sostenibile"

Il governo sammarinese rassicura sulla valorizzazione di Villa Filippi, che sarà messa in vendita. Il Congresso di Stato ha infatti richiesto alla Cassa di Risparmio, proprietaria del sito, di avviare una procedura pubblica per l’eventuale acquisizione dell’area.

In una nota, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente rassicura sulla volontà del governo "di valutare i progetti che emergeranno dal bando in modo aperto e partecipato, coinvolgendo, laddove possibile, la Giunta e la cittadinanza, così da assicurare che le scelte compiute vadano nella direzione del bene comune". L'obiettivo è "evitare che un patrimonio storico come Villa Filippi possa essere oggetto di dinamiche speculative o di svendite non coerenti con il valore culturale e identitario del luogo".

La prospettiva auspicata dal Congresso di Stato "è quella di una riqualificazione attenta e sostenibile, anche attraverso eventuali investimenti privati, nella consapevolezza che pubblico e privato, operando con responsabilità, possano generare valore per il Castello e per il Paese".