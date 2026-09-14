San Mauro Mare, Simona Troncana è “Miss Mamma Italiana Evergreen 2026”

La 58enne di Capriolo (Brescia) ha conquistato il titolo nella finale all’Arena Arcobaleno

Organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, alla presenza di un numerosissimo pubblico, all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, sabato 12 settembre si è tenuta la finale di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2026”, riservata alle mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli ed è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato dedicato alla figura della mamma. L’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma di valorizzare la figura della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso si è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana”, per le mamme dai 25 ai 45 anni (la finale si è tenuta a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola e ha visto vincitrice la milanese Laura Mascheroni); “Miss Mamma Italiana GOLD”, per le mamme dai 46 ai 55 anni (la finale si è tenuta ad Abano Terme, Padova, e ha visto vincitrice la barese Rachele Cicoria); e “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, per le mamme con più di 56 anni.

Le mamme finaliste hanno prima sfilato in abito elegante, poi hanno sostenuto una prova di abilità che rappresentasse al meglio la loro personalità.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2026” è Simona Troncana, 58 anni, funzionaria della pubblica amministrazione, di Capriolo (BS), sposata con Battista e mamma di Giorgia e Alice, di 26 e 23 anni.

Queste le altre fasce assegnate:

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DAMIGELLA D’ONORE” Elena Mauri, 60 anni, personal trainer, di Lugano (Svizzera), mamma di Greta.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN MIO” Liliana Donà, 62 anni, libera professionista, di Peschiera Borromeo (MI), mamma di Alessandro e Federica, di 39 e 37 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DOLCEZZA” Valentina Borselli, 57 anni, infermiera, di Livorno, mamma di Matteo e Lorenzo, di 31 e 28 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN GLAMOUR” Silvia Accardo, 58 anni, impiegata, di Torino, mamma di Chiara, di 19 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SORRISO” Filomena Rizzo, 78 anni, consulente di integrazione alimentare, di Rubano (PD), mamma di Riccardo e Stefano, di 56 e 54 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ELEGANZA” Diana Scuccimarra, 69 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca, di 39 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FASHION” Paola Dellarole, 60 anni, impiegata, di Forlì, mamma di Athena e Jonah, di 16 e 12 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN RADIOSA” Antonella Burattoni, 67 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia, di 45 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ROMANTICA” Sabrina Chermaz, 61 anni, OSS, di Muggia (TS), mamma di Jessica, di 43 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SOLARE” Maria Di Ponto, 61 anni, casalinga, di Montanaro (TO), mamma di Rosanna e Renata, di 42 e 40 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPRINT” Marzia Savelli, 57 anni, colf, di San Giuliano Terme (PI), mamma di Anna, di 18 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” Patrizia Tranquilli, 64 anni, infermiera, di Roma, mamma di Alex e Natasha, di 44 e 39 anni.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” Simona Uboldi, 62 anni, impiegata, di Novate Milanese (MI), mamma dei gemelli Matteo e Samuele, di 36 anni, e di Gabriele, di 32 anni.

“Premio Speciale Edizioni Musicali Casadei Sonora Miss Mamma Italiana EVERGREEN ROMAGNA MIA” Bruna Lai, 82 anni, di Cagliari, mamma di Barbara e Stefano, di 60 e 57 anni.

Le vincitrici di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2026” saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2027”, con scatti fotografici di Gloria Teti.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso, e da Barbara Semeraro.

Ospiti d’onore Laura Mascheroni, “Miss Mamma Italiana 2026”, e Carmelinda Lombardi, “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”.

L’evento è stato ripreso da Canale Italia, con la conduzione di Serena Pagliarani e la regia di Eugenio Angeli.