SandRimini, quarta edizione da record: 538 giovani atleti in gara al Parco del Mare

Ecco l'elenco dei vincitori, per ogni disciplina

Ben 538 ragazze e ragazzi, bambine e bambini a sfidarsi sotto canestro, sulla sabbia, sotto rete, nella “gabbia” in vetro o in pedana, migliaia e migliaia di tifosi, famiglie, appassionati, curiosi ad assistere ad almeno una sfida o a godersi lo spazio kids, più di 15..500 euro raccolti e donati a due associazioni di volontariato del territorio che lavorano per aiutare le persone in difficoltà: la quarta edizione del SandRimini, l’evento ideato da Carlton Myers nel ricordo dell’amico Sandro Bucchi continua a crescere e a registrare numeri sempre più importanti.

Al tradizionale Street Basket 3vs3, si sono aggiunti nel tempo un torneo internazionale di Beach Volley Femminile al Bagno 26, i tornei di Padel al Sun Padel e quest’anno anche l’1vs1, la scherma e il Foot Table. Discipline che hanno fatto del Parco del Mare per tre giorni una sorta di mini villaggio olimpico in cui è stato possibilie sbizzarrirsi in centinaia e centinaia di performance. Spettacolarissima gara delle schiacciate del sabato sera compreso. In totale si parla di qualcosa come 538 atleti: il basket ha visto al via 71 squadre e 284 partecipanti, il padel segue con 68 squadre e 136 partecipanti, la scherma ha coinvolto nei tornei 54 partecipanti e Beach volley e tavolino hanno richiamato sulla sabbia 16 coppie ciascuno e quindi 32 partecipanti.

Basket

Fra venerdì e domenica si sono sfidate come sul Playground “Rimini Beach Court” ai piedi del belvedere di Piazzale Kenned ben 71 squadre e un totale di 284 cestisti fra adulti, ragazzi e in carrozzina di tutte le categorie. Questi i vincitori:

FIP MASCHILE: Leopardi (Valerio Maria Longo, Manolo Luigi Perella, Ebosetale Luis Dom Ocoro e Alberto Del Prete)

FIP FEMMINILE: Zoneplus (Anna Capra, Rachele Porcu, Martina Lisoni)

OPEN MASCHILE: Slam Drunk (Giacomo Amati, Massimo Macaro, Gabriele Pennisi e Abdoul Anzi Ka)

BIC MASCHILE: Riviera Bk Rimini 4 (Andrea Papi, Valentin Duduiano e Cristiano Pozzato)

UNDER 18: Senza nome (Cesare Longhi, Alessandro Mediti, Theodor Tomasetti)

UNDER 16: Non ho capito (Andrea Rossetti, Tommaso Petrelli, Niccolò Frattura, Flavio Veri)

UNDER 14: Tigu 3x3 (Federico Pugi, Diego Giroldini, Alessandro Longo)

Beach Volley

Si sono sfidate sulla sabbia del Bagno 26. 16 coppie per un torneo internazionale che ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo la coppia olandese Leanne van Vegten/ Illi de Groot (Olanda), che in finale hanno battuto la coppia azzurra Tallevi Diotallevi/Franzoni. Terze le azzurre Pelloia-Mancinelli.

Padel

Il Sun Padel è stato invece teatro di un intero week end di spettacolari tornei e di esibizioni di diversi volti noti. Sono stati invece 136 i partecipanti “ufficiali”, con sfide infinite culminate con queste classifiche:

GOLD UOMO 1) Berardi-Carli, 2) Baronio-Gallini 3) Briolini-Gessaroli.

SILVER DONNA 1) Paglierani-Corelli 2) Pasquariello-Pasquariello 3) Sebstianutti-Sebastianutti

SILVER UOMO 1) Bernardi-Schiappa 2) Nardini-Delussu 3) Leardini-Vandi

Foot Table

GOLD UOMO: 1) Gjoni-Beneduce 2) Perazzini-Ponticelli 3) Bartolini-Bartoli

SILVER UOMO: 1) Carelli-Cellini 2) Capitani-Giovagnoli

Scherma

MASCHILE: 1) Leech Stanley 2) Ludovico Galliani 3) Alan Simone

FEMMINILE: 1) Federica Ariaudo 2) Bianca Falcone 3) Elisabetta Caruso