Sanità al femminile: ospedali di Rimini e Riccione premiati ancora con il Bollino Rosa

Gli ospedali della Romagna premiati dalla Fondazione Onda ETS con il Bollino Rosa

Anche quest’anno gli ospedali della Romagna (Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini) sono stati premiati dalla Fondazione Onda Ets, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, con il Bollino Rosa, per il biennio 2026-2027, durante la cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute. In rappresentanza dell’Ausl Romagna era presente la dottoressa Giulia Ricci Lucchi, direttore del Servizio di Cardiologia dell’ospedale di Lugo. Si tratta di un riconoscimento biennale che Fondazione Onda Ets attribuisce, dal 2007, agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri ’in ottica di genere’. I 370 ospedali premiati con il ‘Bollino’ acquisiscono un valore distintivo e differenziante nel panorama sanitario nazionale e fanno parte di una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, contraddistinta per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile e il supporto offerto alle donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato.