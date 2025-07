Sanità in rosso: Ausl Romagna prevede 200 milioni di disavanzo, attese risorse da Stato e Regione

Carradori: "Bilancio distorto: mancano le risorse che saranno ripartite dalla Regione Emilia Romagna e dallo Stato"

Parere favorevole della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria al bilancio economico preventivo 2025 di Ausl Romagna, con una unica astensione del Comune di Bellaria Igea Marina.

Il bilancio economico preventivo ipotizza una perdita di 200,4 milioni di euro: l'Ausl precisa,"al pari dello scorso anno, in questa fase non si è pervenuti, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ad un’intesa in merito al riparto delle disponibilità finanziarie complessive per l’anno 2025. Inoltre nel bilancio non figura la quota parte delle risorse a garanzia dell’equilibrio economico finanziario (allocate a livello centrale) che la Regione Emilia-Romagna si riserva di ripartire alle Aziende Sanitarie in corso di esercizio, con ulteriori manovre di sostegno".

Nel 2024 il bilancio preventivo presentava una perdita stimata in 173, 5 milioni di euro, ridotta a 37,4 milioni nel consuntivo per effetto dell’assegnazione di ulteriori risorse dal livello regionale. “E’ un bilancio di previsione che mette naturalmente sotto i nostri occhi la realtà del tema finanziamento e sottofinanziamento del Sistema Sanitario Nazionale.-afferma Enzo Lattuca, presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria- Anche depurato da alcuni effetti distorsivi di natura strettamente contabile che amplificano quello che è un dato di realtà, il documento rappresenta in maniera chiara, non solo per questa Azienda ma anche per tutte le altre Aziende sanitarie, quella che è la cruda realtà, ovvero l’impossibilità di ridurre i costi se non a fronte dell’arretramento e della riduzione di servizi o altri ambiti di attività”.

L’esercizio 2025, in continuità con gli anni precedenti, conferma il quadro complessivo particolarmente critico, già evidenziato dalla Conferenza delle Regioni, dove a fronte di una spesa sanitaria in aumento del 3,6% rispetto al 2024, il fondo sanitario nazionale cresce solo dell’1,8%.

Per quanto riguarda in specifico il preventivo 2025 di Ausl Romagna, analizzando il conto economico, rispetto al 2024, si evidenzia una riduzione di 100,3 milioni di euro del valore della produzione (contributi da Regione), rispetto al consuntivo 2024, e un incremento del costo della produzione di 75,2 milioni di euro (+2,5% rispetto al consuntivo 2024). Ciò è dovuto ad un trend continuo di crescita della spesa farmaceutica e di spesa per dispositivi (incremento di 25 milioni complessivi dovuti principalmente all’aumento del numeri di casi trattati e ai costi delle terapie a maggior impatto, in particolare onco-ematologiche, immunologiche e neurodegenerative, e per i dispostivi dovuto al potenziamento della chirurgia vascolare, robotica, emodinamica, diabete e protesi acustiche); nonché ad un importante impegno di risorse destinate al recupero dei tempi di attesa e all’attivazione di nuovi servizi, tra cui i Centri di Assistenza Urgenza. Occorre, inoltre, considerare la spinta inflattiva che continua a esercitare una pressione significativa, aumentando i costi di produzione a parità di attività e volumi e l’incremento di circa 6 milioni di euro di costi delle utenze, in particolare relative all’energia elettrica.

L’incremento più importante riguarda il costo del personale (+27,5 milioni pari al +3% rispetto al 2024) ed in particolare quello del comparto, al fine di garantire continuità e sviluppo di ulteriori servizi territoriali, potenziamento dell’area emergenza urgenza e l’avvio dell’attività di trapianto allogenico, nonché la copertura delle lunghe assenze, il potenziamento estivo e il completamento della copertura del turnover degli anni precedenti.

L’impegno è quello di continuare a monitorare attentamente l’andamento dei costi, sviluppando tutte le azioni possibili per il recupero di risorse, comprese quelle del recupero dei ticket non riscossi.

“Oggi ancora una volta presentiamo un bilancio distorto–afferma il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori-perché sulla base di indicazioni normative il documento viene forzatamente adottato a metà anno, quando si conoscono bene i costi ma non altrettanto i ricavi, che non sono ancora completamente noti, in quanto, al pari dello scorso anno, non è ancora definito a livello centrale il riparto delle disponibilità finanziarie complessive del servizio sanitario nazionale. E mancando i ricavi, inevitabilmente, si rappresenta una passività diversa da quella che si ha normalmente a consuntivo”.

“La scelta di quest’Azienda è stata quella di non agire sul personale che rappresenta circa il 32% della spesa e che negli ultimi 5 anni è aumento solo dell’11%, quando i beni sono aumentati del 34% e l’acquisto dei servizi del 31%. Ridurre i costi del personale, che è quello che consente di erogare i servizi e di farlo nella massima efficienza, è come segare il ramo su cui si è seduti. Significherebbe bloccare lo sviluppo dei nostri servizi e rinunciare alla leva più importante per l’efficienza e la qualità dei servizi stessi. D’altronde fare sanità con tecnologie robotiche, farmaci innovativi, mininvasività ha costi elevati e il ritmo di crescita di detti costi è molto superiore all’incremento del finanziamento. Non abbiamo, a mio modesto avviso, molti margini di miglioramento nella gestione. Ciò deve essere sempre perseguito, ma questa Azienda ha già un costo medio pro capite inferiore di 70 euro alla media regionale. Non ci sono strade alternative: o si mette mano alla struttura dell’offerta, cosa a mio avviso profondamente sbagliata ma che non sta a me decidere, oppure si adegua il finanziamento alle necessità. A bilancio consuntivo ci aspettiamo di ridurre il disavanzo, così come già avvenuto per il 2024, con le risorse che attualmente sono ancora allocate al livello regionale", le parole di Carradori.