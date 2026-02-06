Sanità, odissea per anziana di Novafeltria: quasi due anni di attesa per una colonscopia

La segnalazione di un lettore, parente dell'anziana

In merito allo sfogo di una lettrice pubblicato ieri pomeriggio (giovedì 5 febbraio), in serata è arrivata alla nostra redazione un'ulteriore testimonianza sulla sanità pubblica e in particolare sui lunghi tempi di attesa di essa. La segnalazione arriva dal nipote di un'ultraottantenne di Novafeltria, che si dovrà sottoporre a una colonscopia con biopsia. Secondo quanto riferito in questa segnalazione, alla signora è stato dato appuntamento il 27 ottobre 2027: dovrà aspettare quasi due anni per l'esame, a meno che decida di fare ricorso alla sanità privata. Il nipote dell'anziana si è rivolto all'Ufficio Relazioni Pubbliche dell'Ausl, inviando mail all'indirizzo dedicato ([email protected]), chiedendo di anticipare la prestazione sanitaria. "Ma dopo 20 giorni mi è arrivata una mail in cui mi si faceva presente che i termini per la risposta erano di 30 giorni. Ho aspettato, scaduti i 30 giorni ho sollecitato e la risposta non è arrivato, solo un'altra mail di scuse per il ritardo", racconta il parente dell'anziana.