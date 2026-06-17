Santa Giustina, apre il nuovo Spazio Giovani: festa di inaugurazione

Giovedì 18 giugno, con la presentazione del progetto alla città

È in programma per domani, giovedì 18 giugno dalle 18.30 alla sala Civica del Parco Rodari, la serata di apertura e presentazione del nuovo Spazio Giovani Santa Giustina, promosso da EduAction in collaborazione con il Comune di Rimini. L’iniziativa sarà un primo momento pubblico di incontro con il quartiere, pensato per presentare il percorso di riattivazione dello spazio, annunciare il nome del nuovo centro giovani e coinvolgere cittadini, famiglie, adolescenti, giovani, associazioni e realtà del territorio in una prima assemblea partecipata.

"Il nuovo spazio - spiega l'amministrazione comunale - nasce con l’obiettivo di diventare un luogo giovane e di comunità: non solo un centro in cui partecipare ad attività, ma un posto da attraversare, abitare e costruire insieme. Un luogo in cui incontrarsi, sostare e stare insieme, proporre idee, studiare, giocare, ascoltare musica, partecipare a eventi, laboratori e iniziative culturali, ma anche contribuire alla nascita di un nuovo presidio territoriale per Santa Giustina".

La serata prenderà il via alle 18.30 con la presentazione del nuovo spazio giovani e un’assemblea pubblica aperta a chi desidera conoscere il progetto, portare idee, disponibilità e proposte. Alle 19.30 seguirà la performance di danza “Foresta Umana / Danza La Pace”, a cura di Movimento Centrale – Collettivo MC, con la regia di Claudio Gasparotto. La performance nasce dall’incontro tra due esperienze partecipative nello spazio pubblico e mette al centro corpo, movimento, comunità e relazione come pratiche di connessione e costruzione di pace. La serata proseguirà con il dj set di Dj Ayron. Nei prossimi mesi lo Spazio sarà aperto regolarmente, in un percorso di attivazione territoriale che proporrà eventi, attività musicali e creative, laboratori, proposte interculturali, iniziative capaci di collegare lo spazio interno con il parco e con la vita quotidiana di Santa Giustina.