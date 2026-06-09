Santa Giustina, via al cantiere da 22 milioni: con la nuova circonvallazione addio ai Tir in centro

I lavori affidati alla Cbr

Oggi è stato aperto il cantiere della nuova circonvallazione di Santa Giustina, un'opera chiave per alleggerire il centro abitato dell'area dal traffico pesante. È anche una zona cruciale, essendo di collegamento con la fiera, il casello autostradale e i poli commerciali. Anas, stazione appaltante, ha affidato i lavori alla Cbr, per un costo complessivo di 22 milioni e 200.000 euro. A Cbr sono stati affidati, oltre al cantiere, la progettazione esecutiva e il monitoraggio ambientale.

Nel dettaglio i lavori, che dureranno 12 mesi circa, prevedono la realizzazione di una bretella viaria di circa due chilometri che si svilupperà a sud dell’attuale tracciato della via Emilia. L’obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, "è offrire un’alternativa strutturale al transito veicolare attraverso il centro abitato di Santa Giustina, contribuendo a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un’area particolarmente nevralgica della città".

Per consentire l’avvio delle attività è già stata emanata un’ordinanza relativa al posizionamento della segnaletica su via Premilcuore. In questa prima fase, le lavorazioni non comporteranno modifiche alla viabilità ordinaria, poiché interesseranno inizialmente aree di campagna. Le successive fasi operative, che prevedranno alcune modifiche alla circolazione, saranno comunicate da palazzo Garampi "con adeguato anticipo".