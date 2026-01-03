Sant’Agata Feltria, 600 palline all’uncinetto per la solidarietà: fondi per la senologia di Santarcangelo

Natale solidale a Sant’Agata Feltria: raccolta fondi per la chirurgia senologica dell'ospedale Franchini di Santarcangelo

Un gruppo di cittadine di Sant'Agata Feltria ha realizzato all'uncinetto, in vista delle festività natalizie, circa 600 palline natalizie, avviando un raccolta fondi devoluti all'unità operativa di chirurgia-senologica dell'ospedale Franchini di Santarcangelo. Ne dà notizia l'amministrazione comunale santagatese, che commenta: "Questa iniziativa non è un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso di volontariato e partecipazione attiva che da tempo caratterizza il loro impegno: dalla realizzazione dei pannelli di rose per il progetto Petrella delle Rose, che ha abbellito Petrella Guidi e successivamente Sant’Agata Feltria, fino al prezioso contributo dato all’allestimento del paese in occasione della manifestazione nazionale Il Paese del Natale, portando lustro e visibilità al nostro Comune".

"Queste volontarie - prosegue l'amministrazione comunale - si ritrovano da anni per stare insieme, fare socialità e trasformare il tempo condiviso in un bene per la collettività, dimostrando come i piccoli gesti, quando fatti insieme, possano generare grandi risultati. Un esempio concreto di comunità viva, solidale e attenta ai bisogni degli altri".

L’Amministrazione comunale ringrazia "tutte le volontarie e tutte le persone che hanno contribuito a questo nobile progetto, rinnovando l’orgoglio di vivere in un territorio capace di esprimere valori autentici di solidarietà, partecipazione e senso di appartenenza. Sant’Agata Feltria è anche questo".