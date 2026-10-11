Sant'Agata Feltria: Alessia Della Mea lancia il suo libro "Sussurri e inganni", sulla manipolazione emotiva

"Il libro si rivolge a chi vive o ha vissuto una relazione difficile e a chi vorrebbe aiutare una persona cara", spiega l'autrice

Da Sant'Agata Feltria arriva un nuovo interessante progetto editoriale. Alessia Della Mea, impiegata in un'azienda privata, ha iniziato a coltivare la scrittura, scrivendo alcuni E-book e ora il primo libro cartaceo (disponibile su Amazon anche in versione digitale). Il libro si chiama "Sussurri e inganni - Il laboratorio della libertà" ed è dedicato al tema della manipolazione emotiva nelle relazioni. "Il libro nasce dal desiderio di raccontare in modo semplice e rendere più comprensibili quelle dinamiche relazionali che possono portare una persona a dubitare di sé, delle proprie percezioni e dei propri sentimenti. E si rivolge a chi vive o ha vissuto una relazione difficile e a chi vorrebbe aiutare una persona cara, la speranza è che possa aiutare a comprendere meglio situazioni che, a volte, sono difficili da capire", spiega Alessia che non esista a definire la sua ultima opera "disturbante perché, attraverso la figura di Marco, cerco di entrare nella mente del manipolatore, formulando ipotesi su come potrebbe ragionare, interpretare le situazioni e agire nelle relazioni". Sono ricostruzioni narrative "pensate per esplorare una prospettiva spesso difficile da comprendere e per rendere visibili alcuni meccanismi che possono celarsi dietro determinate parole e comportamenti". Nel libro c'è anche l'esperienza personale dell'autrice? "Diciamo che se avessi avuto la possibilità di leggere un libro così anni fa mi sarei evitata alcune situazioni spiacevoli. Comunque di autobiografico c'è poco. Parlo di Clara e dico spesso che tutti possiamo essere un po' Clara, come ho scritto sul libro". "Sussurri e inganni" parla quindi di dinamiche manipolatorie in generale, a prescindere dal genere di chi manipola e di chi subisce. Sempre in tema c'è anche un secondo e-book realizzato dall'autrice: "Il vademecum della manipolazione emotiva".