Sant’Agata Feltria: auto fuori strada si schianta contro un muro. Conducente portato al Bufalini in elisoccorso

L'incidente è avvenuto attorno alle 10.00 di questa mattina

Questa mattina, domenica 24 agosto, intorno alle 10, un incidente stradale si è verificato in località San Vincenzo di Rocca Pratiffi, nel comune di Sant’Agata Feltria. Una Golf è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, terminando la sua corsa contro un muro. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente potrebbe essersi sentito male al volante.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. L' uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.