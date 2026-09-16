Sant’Agata Feltria, domenica 20 settembre la cicloturistica “Sui Sentieri del Tartufo”

MTB e camminata tra i sentieri dell’entroterra: due percorsi cicloturistici e un trekking di circa 10 chilometri

Domenica 20 settembre Sant’Agata Feltria sarà protagonista di una giornata dedicata allo sport, alla natura e alla scoperta del territorio. Il Gruppo Sportivo Valmarancing, in collaborazione con la Pro Loco di Sant’Agata Feltria, organizza la cicloturistica “Sui Sentieri del Tartufo”, appuntamento inserito nel circuito del calendario Terre e Fango Adriatic Coast MTB Tour. Per gli appassionati di mountain bike sono previsti due itinerari: un percorso lungo di 40 chilometri e un percorso corto di 25 chilometri, pensati per permettere ai partecipanti di vivere il paesaggio fuori strada dell’entroterra santagatese su due ruote. La partenza sarà alla francese, dalle 7.30 alle 9, da piazza Mercato a Sant’Agata Feltria, consentendo ai partecipanti di affrontare il percorso con i propri ritmi. La manifestazione non sarà dedicata soltanto agli amanti della MTB. Alle 9 è infatti prevista anche una camminata di circa 10 chilometri, un’occasione per immergersi nella natura e trascorrere una mattinata all’aria aperta. Al termine della manifestazione sono previsti pasta party per tutti i partecipanti, possibilità di usufruire delle docce e le premiazioni della squadra più numerosa. Un appuntamento che unisce attività sportiva, convivialità e valorizzazione del territorio, nel suggestivo scenario di Sant’Agata Feltria e dei suoi sentieri.

Per informazioni è possibile contattare l’infoline 331 5894619.