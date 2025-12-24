Sant’Agata Feltria, gli auguri del Comune alla Casa Residenza per Anziani

L'Amministrazione comunale ha portato gli auguri agli ospiti e al personale

Ieri, 23 dicembre 2025, l’Amministrazione comunale ha fatto visita alla Casa Residenza per Anziani “Padre Agostino da Montefeltro” per portare gli auguri natalizi agli ospiti e al personale della struttura, da sempre punto di riferimento fondamentale per la comunità di Sant’Agata Feltria. La struttura si distingue per un ambiente moderno, accogliente e ben organizzato, capace di trasmettere fin dall’ingresso una forte sensazione di familiarità.

Un valore umano e sociale riconosciuto dall’Amministrazione, che ha sottolineato come la Casa Residenza rappresenti un vero fiore all’occhiello del territorio, grazie alla capacità di coniugare professionalità, cura e attenzione alla persona. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla coordinatrice della struttura, Carlotta Acquaviva, per il lavoro di coordinamento svolto con competenza, disponibilità e costante attenzione alle esigenze degli ospiti e delle loro famiglie. Apprezzamento è stato espresso anche nei confronti di tutto il personale – operatori socio-sanitari, infermieri, medico e professionisti coinvolti – che quotidianamente garantiscono assistenza, ascolto e qualità della vita con dedizione e sensibilità.

La Casa Residenza è gestita dalla Cooperativa CAD, realtà con una lunga esperienza nei servizi socio-sanitari, attiva in stretta collaborazione con gli enti pubblici e il territorio. La cooperativa si caratterizza per un approccio centrato sulla persona nella sua globalità, attraverso percorsi assistenziali personalizzati, il lavoro in équipe multidisciplinare e un costante impegno nel miglioramento della qualità dei servizi offerti. Parallelamente all’attenzione per le persone, l’Amministrazione comunale ha portato avanti negli ultimi anni un importante programma di interventi strutturali sull’immobile, di proprietà comunale. Dal 2023 ad oggi sono stati realizzati numerosi lavori di miglioramento e messa in sicurezza, tra cui interventi di efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi serramenti ad alte prestazioni termiche, l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il potenziamento dei sistemi antincendio e di sicurezza e l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione per migliorare il comfort degli ambienti.

Sono stati inoltre effettuati la sostituzione del generatore elettrico, a garanzia della continuità del servizio anche in caso di interruzioni di corrente – in particolare per il funzionamento dell’ascensore – e altri interventi mirati a rendere la struttura sempre più sicura e funzionale.

Guardando al futuro, nel corso del 2026, grazie a un bando GAL, è prevista anche la riqualificazione della chiesa annessa alla Casa Residenza “Padre Agostino da Montefeltro”. L’intervento consentirà di restituire alla comunità uno spazio di grande valore, che fungerà sia da chiesa per la frazione di Villa San Rocco sia da servizio di supporto alla struttura residenziale, grazie al collegamento diretto con la Casa Residenza. Investimenti concreti che confermano come la qualità dell’assistenza passi anche attraverso la sicurezza e il benessere degli spazi in cui le persone vivono.

La Casa Residenza per Anziani “Padre Agostino da Montefeltro” si conferma così un presidio sociale essenziale e un esempio virtuoso di collaborazione, professionalità e attenzione al territorio al servizio della comunità.