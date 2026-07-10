Sant’Agata Feltria, il teatro entra nel bosco di Casciaio con “Altrove”

Il teatro di Altrove fa tappa a Casciaio: storie, leggende e natura nel cuore dell’Appennino

Quante volte può capitare di assistere a uno spettacolo teatrale di fronte ad una chiesa del Seicento completamente immersa nel bosco? È questa la suggestiva promessa del prossimo appuntamento con “Altrove”, il progetto culturale che sabato 11 luglio farà tappa a Casciaio, remota e affascinante frazione di Sant’Agata Feltria.



La cornice dell'evento sarà il sagrato della chiesa della Madonna del Casciaio. All’ombra di querce e faggi secolari si animeranno le storie del teatro di "Altrove", in equilibrio tra fantasia e memoria popolare.



Un palcoscenico di storie e leggende locali Lo spettacolo nasce direttamente dalle voci e dai ricordi raccolti tra gli abitanti che un tempo popolavano queste valli: non solo Casciaio e Tramonto, ma anche Palazzo, Boscagnone, Fragheto e altre località limitrofe. Il pubblico sarà trascinato in un viaggio nel tempo tra personaggi ed eventi più o meno misteriosi che hanno caratterizzato la zona, dalle vicende della famiglia Gambetti di Monterotondo fino ai racconti di quei luoghi in cui si diceva che si “vedeva” e si “sentiva”. Una serie di narrazioni inedite che intrecciano l'immaginazione con la realtà storica e le leggende locali.

Il progetto "Altrove" ha proprio questo obiettivo: portare l'arte teatrale nelle piccole comunità della Romagna, in particolare quelle collinari e montane. Attraverso lo strumento dell'improvvisazione, gli spettacoli raccolgono il folclore di luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti, promuovendo un turismo culturale e sostenibile.



Il programma della giornata: tra trekking e convivialità L'evento di sabato 11 luglio non sarà solo teatro, ma una vera e propria immersione nel territorio:

Il Trekking della mattina (ore 9:30): Per gli amanti delle escursioni, la giornata inizia con un trekking guidato da Patrick Wild (Oltre Appennino). La partenza è fissata dalla località Palazzo. Il percorso (che potrà subire variazioni in base alle temperature) ha una difficoltà facile/media, una lunghezza di 9,5 km e un dislivello di

350 metri. La quota di partecipazione è di € 10 e il pranzo sarà al sacco, con rientro previsto in tempo per lo spettacolo.

Lo Spettacolo e il Rinfresco: Lo spettacolo teatrale previsto per le

16.30 è ad ingresso libero. Al termine della rappresentazione, gli abitanti del luogo organizzeranno un momento conviviale con un rinfresco a base di piadine, affettati e formaggi, pizzette, spianate farcite, panini e dolci fatti in casa. Il costo del rinfresco è di €

10 (solo su prenotazione) e l'intero ricavato sarà devoluto alla conservazione e al restauro della storica Chiesa.



Lo spettacolo è stato organizzato grazie alla collaborazione ed il supporto del Comune di Sant’Agata Feltria, degli abitanti di Casciaio, Tramonto, Palazzo e Boscagnone e di Oltre Appennino."