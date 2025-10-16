Sant'Agata Feltria, l'ufficio postale è green: ecco le colonnine per auto elettriche e il fotovoltaico

Anche a Misano installati i pannelli fotovoltaici

È stata avviata anche in provincia di Rimini l’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche e i primi impianti fotovoltaici sugli uffici a cura di Poste italiane. Tale iniziativa rientra nel progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. I primi impianti fotovoltaici sono stati installati e già attivi negli uffici di Misano Adriatico e Sant’Agata Feltria e in quest’ultimo è stata anche installata la prima colonnina di ricarica a disposizione di tutti i cittadini. Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, dove ogni comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile. I due impianti attualmente istallati e attivi nel riminese hanno una potenza di 20.24 Kwp su quello di Misano Adriatico e di 5.25 quello di Sant’Agata Feltria.