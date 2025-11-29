Sant'Agata Feltria non solo fiere: boom di turisti in estate, il borgo cresce

+12% di arrivi nei primi 8 mesi del 2025

"Sempre più turisti scelgono Sant’Agata Feltria". Lo evidenzia in una nota l'amministrazione comunale, commentando i dati turistici aggiornati a fine agosto, che confermano una crescita significativa per Sant'Agata Feltria: gli arrivi aumentano del 12% e le presenze del 6,8%, con un forte incremento dei visitatori stranieri. "Quella del 2025 è stata una delle estati più vivaci degli ultimi anni: musica, cultura, enogastronomia e attività per famiglie hanno animato il paese per tutta l’estate. Una stagione che ha portato vitalità, nuovi visitatori e un importante impulso all’economia locale", evidenzia l'amministrazione comunale.

Anche ottobre ha confermato questa tendenza: pur in assenza di dati ufficiali regionali, la Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato ha registrato un’affluenza straordinaria, superando ogni previsione e consolidando Sant’Agata come punto di riferimento per gli eventi autunnali. Ora è il turno del Paese del Natale, la manifestazione natalizia che prenderà il via domani (domenica 30 novembre), animando il borgo dell'entroterra riminese anche nelle date del 7, 8 e 14 dicembre.