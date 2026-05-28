Sant'Agata Feltria ospita la quarta edizione della Camminata per la Vita

L'iniziativa dell'associazione AcquaChiara

Torna per il quarto anno consecutivo la Camminata per la Vita, iniziativa organizzata dall'associazione AcquaChiara, in collaborazione con l'Aovam, con il patrocinio del Comune di Sant'Agata Feltria e il supporto della pro loco di Sant'Agata Feltria. Proprio il comune medievale dell'Alta Valmarecchia, domenica 7 giugno, ospiterà la manifestazione, che negli anni passati ha toccato Pennabilli, Casteldelci e Maiolo. Una quarta edizione significativa per AcquaChiara, che da gruppo di amiche accomunate dall'aver affrontato un percorso oncologico, è diventato una vera e propria associazione, che ha lo scopo di promuovere la cultura della prevenzione e di dare vicinanza alle donne alle prese con una malattia oncologica. La quarta camminata partirà dalle 9.30 in piazza Garibaldi (ritrovo alle 9), su un percorso di media difficoltà che si sviluppa tra i paesaggi dell'Appennino romagnolo, con conclusione prevista alle 12.30. A seguire pranzo a buffet al parco Pegli. La quota di iscrizione è di 10 euro, 5 euro per i bambini fino a 12 anni, con il ricavato devoluto all'ospedale di Novafeltria, per l'acquisto di attrezzature per il reparto di oncologia. Chi volesse prendere parte all'iniziativa senza camminare, potrà farlo, visitando le bellezze culturali del paese: del teatro Mariani fino ai musei. L'ingresso alla Rocca delle Fiabe sarà invece disponibile a tariffa ridotta di 4 euro.

Le foto delle prove del percorso

Le foto delle precedenti edizioni