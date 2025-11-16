Sant'Agata Feltria: "Paura ti butto via!", a teatro con uno spettacolo che unisce musica e terapia

Uno spettacolo ispirato all'omonimo libro di Piera Vitali

Un pubblico entusiasta e partecipe ha accolto nel magnifico Teatro Mariani di S. Agata Feltria le protagoniste di “Paura ti butto via!”, lo Spettacolo Emozionale scritto e interpretato dalla trainer relazionale Piera Vitali e dalla polistrumentista e terapista del suono Deborah Vico, accompagnate sul palco dall’intensa attrice Annalisa Galvagni e dalla voce di Mario Cordova, con la regia di Cinzia Bomoll.

Il tour di rappresentazioni di Paura ti butto via! nel mese dedicato al contrasto della violenza sulle donne ha fatto tappa ieri al Mariani, dando vita ad una serata di gran successo, come dimostra la rassegna fotografica allegata, comprese le immagini in cui le protagoniste sono in compagnia delle autorità locali che hanno fortemente voluto questo spettacolo nel comune di Sant’Agata Feltria.

Ispirato all’omonimo libro di Piera Vitali (Minerva Edizioni) che ripercorre vite e testimonianze delle decine e decine di persone tornate al benessere psicofisico guidate dal suo metodo originale della Autodifesa Emotiva, questo spettacolo ha una formula in grado di unire teatro, musica, terapia e rinascita, coinvolgendo il pubblico su nuovi livelli di percezione e autoconsapevolezza, sulle note vibranti del pianoforte, del sax e dell’handpan accordati a 432 Hz suonati dal vivo da Deborah Vico, guida sonora del cambiamento. Una sinergia di parole, suoni ed emozioni che toccano il cuore e parlano all’inconscio.