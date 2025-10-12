Sant'Agata Feltria premia i migliori cavatori di tartufi: Bagnacavallo "batte" Novafeltria

Christian Fiori si aggiudica primo e secondo posto, Marco Docci terzo

Sole e temperature hanno baciato la seconda domenica della 41esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, uno degli appuntamenti d’autunno più importanti e più frequentati del settore nell’intero panorama nazionale, e tutto il borgo profuma di tartufo.



Sin dal mattino via Marecchiese ha visto una lunga colonna di auto e moto “incamminarsi” verso il borgo dell’alta Valmarecchia, che è stato visitato dal pubblico delle migliori occasioni.



La tradizionale gara dei cani ha allegramente caratterizzato la mattinata di Fiera.

Nel Parco Montefeltro dalle ore 9, una ventina di quattrozampe iscritti ( 14 femmine e 6 maschi) – guidati dai loro proprietari – si sono dati battaglia per trovare nel minor tempo, il maggior numero di “palline” di tartufo, debitamente nascoste in precedenza dalla giuria.

La classifica è stata definita con un barrage finale, prima 4 cani che hanno trovato 3 palline entro il tempo stabilito, poi altri 4 (mix maschi e femmine). La sfida finale ha visto confrontarsi i due vincitori (chi ha vinto la prima sfida a 4 contro chi ha vinto la seconda).

1° classificato Christian Fiori di Villanova di Bagnacavallo con il lagotto Pan.

2° classificato lo stesso Christian Fiori che ha messo a segno uno straordinario amplein ma con il lagotto Viola.

Sul gradino più basso del podio, 3° classificato Marco Docci di Novafeltria con la bracca Belen.

Christian Fiori

4° classificato Enrico Massari di Ferrara con la lagotta Nanà.

Al 5° posto si è classificato Danilo Tomassini di Santarcangelo di Romagna con la bracco springer Fiamma.

La premiazione è avvenuta alle 11.30 in Piazza Garibaldi, per mano del sindaco Goffredo Polidori e del presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni.

Ai vincitori sono state assegnate targhe, salami, coppe e cibo per cani offerti dagli sponsor.