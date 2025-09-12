Altarimini

Sant'Agata Feltria, quando l’arte "cammina": poesia, immagini e danza sul palco del teatro Mariani

A Sant’Agata Feltria la presentazione di Camminando diventa uno spettacolo corale tra parole, musica e movimento

A cura di Riccardo Giannini Redazione
12 settembre 2025 11:18
Sant'Agata Feltria, quando l’arte "cammina": poesia, immagini e danza sul palco del teatro Mariani - Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria
Provincia di Rimini
Cultura
Sabato 13 settembre, dalle 20.30, il palco del Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria si trasformerà in uno spazio sospeso, dove parole, immagini, musica e danza si intrecceranno in un'unica narrazione.

La presentazione del libro "Camminando", nato dall’incontro tra la poetessa Annamaria Semprini e la fotografa Gigliola Ricci, diventa un viaggio emotivo che attraversa sensi e pensieri. Le voci di Annalisa Teodorani e Melissa Manfredi faranno vibrare i versi sostenute dal dialogo sonoro di Alessandro Mongiusti (pianoforte e contrabbasso) e dalla danza coreografata da Claudio Gasparotto, che darà corpo e movimento alle parole. Non solo arte, ma anche riflessione: le autrici dialogheranno con lo psicologo Donato Piegari, aprendo uno spazio di confronto che arricchirà l’esperienza del pubblico. La direzione artistica dell’evento è firmata da Angela Piegari.

