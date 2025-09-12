Sant'Agata Feltria, quando l’arte "cammina": poesia, immagini e danza sul palco del teatro Mariani

A Sant’Agata Feltria la presentazione di Camminando diventa uno spettacolo corale tra parole, musica e movimento

Sabato 13 settembre, dalle 20.30, il palco del Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria si trasformerà in uno spazio sospeso, dove parole, immagini, musica e danza si intrecceranno in un'unica narrazione.

La presentazione del libro "Camminando", nato dall’incontro tra la poetessa Annamaria Semprini e la fotografa Gigliola Ricci, diventa un viaggio emotivo che attraversa sensi e pensieri. Le voci di Annalisa Teodorani e Melissa Manfredi faranno vibrare i versi sostenute dal dialogo sonoro di Alessandro Mongiusti (pianoforte e contrabbasso) e dalla danza coreografata da Claudio Gasparotto, che darà corpo e movimento alle parole. Non solo arte, ma anche riflessione: le autrici dialogheranno con lo psicologo Donato Piegari, aprendo uno spazio di confronto che arricchirà l’esperienza del pubblico. La direzione artistica dell’evento è firmata da Angela Piegari.