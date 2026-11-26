TRADIZIONI E CULTURA POPOLARE Sant’Agata Feltria riscopre i balli di una volta: torna il festival Venolta

Sabato 28 novembre la quinta edizione della manifestazione dedicata alle musiche e alle danze popolari e di confine. In programma trekking, incontri, cena canora e il tradizionale veglione con balli fino a notte fonda

Il 28 novembre Sant’Agata Feltria si prepara ad ospitare la quinta edizione di Venolta, piccolo festival dei balli e delle musiche popolari e di confine. Venolta è un festival nato nel 2022 dalla collaborazione tra Ultimo Punto e Chiocciola la casa del nomade con l’obiettivo di valorizzare lo stile del ballo rurale antico, di quei balli da veglia tipici dell’Alta Valmarecchia (ballo in sia, manfrina, furlena).

Quest’anno il festival è realizzato con il sostegno del Comune di Sant'Agata Feltria e si concentrerà nella giornata del 28 novembre nel corso della quale si susseguiranno diverse attività e occasioni di partecipazione. Non esiste un unico modo di vivere Venolta, ogni persona può scegliere come costruire la propria giornata e gli appuntamenti a cui partecipare sulla base dei propri interessi e delle proprie curiosità. La varietà dell’offerta permette di vivere esperienze differenti, alternando momenti di ballo e ascolto, approfondimento e partecipazione, convivialità e memoria.

Si inizierà la mattina alle 9.00 con “Passi di Terra, Passi di Danza” trekking con balli a cura della guida GAE Veronica Guerra e il gruppo folk etnico “Viva el Ball!”, in giro per le aie di Sant’Agata Feltria. Il ritrovo è previsto presso Piazza Mercato, da cui partirà un trekking di 9km con 300 metri di dislivello che terminerà intorno alle ore 16. Sono necessarie le scarpe da trekking, acqua e pranzo al sacco. L’evento è gratuito previa prenotazione, ed è adatto ad adulti e bambini dagli 8 anni.

Non adatto a minori di 8 anni, passeggini o persone con difficoltà motorie. Per prenotare il trekking scrivere a Veronica: 349 500 8722.

Nel pomeriggio ci sarà un momento di condivisione, dalle ore 16 alle 19, “Voci, Note e Memorie”. Fare veglia significa esserci, ascoltarsi, raccontarsi e mantenere in vita le pratiche della vita insieme. Interverranno: Ando Fabbri, del duo Tocosinti, ideatore e fondatore del collettivo RIME, che presenterà il suo ultimo libro “Di legno, di carta e di altre storie. Il marangone memorie di un poeta”; Piergiorgio Rosetti, abitante e cantore dell’Alta Valmarecchia, insieme ai testimoni di Sant’Agata Feltria, ci condurrà nelle memorie del paese; infine i Musicanti Improvvisi porteranno una testimonianza del loro esperimento di “gruppo musicale improvvisato” e dei loro incontri settimanali a Faenza. Modera l’incontro Gualtiero Gori de L’uva Grisa al Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, piazza Garibaldi 1. Ingresso libero senza prenotazione.

Alle ore 19 ci sarà una cena canora all’O’Steria presso Falcon Hotel, animata dai Pasqualotti di Sant’Agata. Per la prenotazione mandare un messaggio su whatsapp a Milena al 3341504829, il costo è di 25 euro, con possibilità di menù vegetariano.

Alle 21 si terrà il tradizionale veglione di Venolta presso la Sala delle Scuderie di Sant’Agata Feltria (sotto al teatro) che quest’anno sarà aperto dai Pasqualotti di Sant’Agata che saranno seguiti dai Musicanti Improvvisi di Faenza. Per entrare non occorre una prenotazione, il costo è di 10 euro, 5 per gli over 65 e gratuito per gli under 18. Seguirà da mezzanotte una libera jam session con chiunque voglia contribuire al momento di festa.