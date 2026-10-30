Domenica 1° Novembre Sant'Agata ha fatto squadra, la fiera è un successo: e il tartufo è pronto a lasciare spazio al Natale

Dalla fiera del tartufo al Paese del Natale: Sant'Agata si conferma il paese dei grandi eventi

Il profumo del tartufo bianco per l'ultima volta, prima di lasciare spazio alla magia del Natale. Sant’Agata Feltria si prepara a vivere domenica 1° novembre la quinta e conclusiva giornata della 42ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Un ultimo appuntamento che promette di richiamare nel borgo visitatori, buongustai e appassionati, tra eccellenze gastronomiche, cucina dal vivo e un primo assaggio di atmosfera natalizia. Saranno sempre otto gli stand dedicati al tartufo, provenienti da diverse regioni italiane. Ma attenzione alle dimensioni: non è necessariamente il tartufo più grande a garantire maggiore profumo e gusto. “Anche le pezzature più piccole mantengono le stesse caratteristiche organolettiche di quelle più importanti. La scelta dipende soprattutto dall'utilizzo che se ne vuole fare in cucina”, spiega Marco Davide Cangini, esperto e colonna della Pro Loco, che invita a guardare alla qualità del prodotto senza lasciarsi condizionare. Non mancherà lo show di cucina dello chef Fatjon LLeshi in piazza Garibaldi dedicato al tartufo bianco pregiato: la cucina dal vivo offrirà al pubblico l'opportunità di scoprire preparazioni, abbinamenti e segreti per esaltare al meglio il protagonista della Fiera. E mentre il profumo del tartufo accompagnerà gli ultimi acquisti e le passeggiate tra i 162 stand espositivi, a Sant'Agata Feltria comincerà a farsi sentire anche l'aria del Natale. Nel pomeriggio, infatti, spazio ad "Aspettando Babbo Natale", con l’arrivo in piazza Garibaldi di Santa Claus e del suo fidato segretario Elfo. Un passaggio di testimone simbolico tra due manifestazioni che fanno del borgo uno dei luoghi di riferimento per il turismo e le tradizioni dell'entroterra: archiviata la Fiera, sarà tempo di prepararsi al “Paese del Natale”, in programma il 6, 7, 8, 13 e 20 dicembre.



“Ci apprestiamo a vivere l’ultimo appuntamento di questa 42ª edizione con grande soddisfazione e soprattutto con tanta gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della Fiera: volontari, associazioni, espositori, collaboratori e istituzioni. - spiega il presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni - Sant’Agata Feltria ha dimostrato ancora una volta di saper fare squadra e di valorizzare le proprie eccellenze, a partire dal tartufo bianco pregiato. Ora passiamo idealmente il testimone al Paese del Natale, un’altra grande occasione per accogliere visitatori e promuovere il nostro borgo e tutta l'Alta Valmarecchia”.