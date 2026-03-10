Sant'Andrea in Besanigo, gli attesi lavori: si completa la ciclabile, il parco Bellini messo a nuovo

Procedono i cantieri per il completamento della pista ciclopedonale in via Mozart e via Vivaldi e per la riqualificazione del Parco Bellini

Proseguono gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza sul territorio comunale di Coriano, con particolare attenzione alla frazione di Sant’Andrea in Besanigo.

Sono in corso, in primis, i lavori per il completamento della rete ciclopedonale nella frazione, con la realizzazione del tratto tra via Mozart e via Vivaldi, che si collega alla pista ciclabile recentemente ultimata. "Il nuovo percorso contribuirà a rafforzare la mobilità sostenibile e a creare un collegamento più sicuro per pedoni e ciclisti tra le diverse aree della frazione e la rete ciclabile già esistente", spiega l'amministrazione comunale.

Proseguono inoltre i lavori di riqualificazione del Parco Bellini, uno degli spazi verdi più frequentati della zona. Il progetto, dal valore complessivo di 175 mila euro, prevede la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e di diverse aree dedicate allo sport e alla socialità, tra cui una nuova area fitness all’aperto, un campo da pallavolo, la riqualificazione del campo da calcio esistente e la sistemazione dell’area gazebo. Inoltre, è stata posizionata la preesistente celletta votiva.

Il cantiere comprende la valorizzazione del verde con nuove alberature, siepi e aiuole. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e l’ultimazione dell’intervento è prevista con l’arrivo della bella stagione, quando il parco potrà essere restituito alla comunità completamente rinnovato. Sono previsti infine interventi per la riqualificazione della viabilità.