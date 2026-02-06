Sant'Andrea in Besanigo, il parco di via Bellini si rifà il look: ci sarà anche nuova area fitness

Previsto investimento di 175.000 euro

Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione del Parco comunale di via Bellini, nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo nei mesi scorsi, prende ora forma l’intervento, per un costo di 175.000 euro.

Il cantiere porterà a una nuova organizzazione degli spazi e alla realizzazione di percorsi pedonali in grado di collegare tutte le aree attrezzate. Sono previste quattro piazzole circolari pavimentate in calcestruzzo drenante, pensate come luoghi di sosta e incontro.

Sarà inoltre riposizionata la statua votiva della Madonna in prossimità dell’ingresso, insieme alla fontanina pubblica, per rendere l’area più ordinata e accogliente.

Tra gli interventi in programma: una nuova area fitness all’aperto, un campo da pallavolo, la riqualificazione del campo da calcio esistente e la sistemazione e pavimentazione dell’area gazebo.

Restano confermate nella posizione attuale l’area di sgambamento cani e l’area giochi per bambini.

La riqualificazione interesserà anche la componente ambientale, con la messa a dimora di 15 nuove alberature – querce, aceri e carpini – oltre a siepi e aiuole aromatiche. Il terreno sarà modellato con leggere dune verdi per differenziare gli spazi, creando una zona più raccolta dedicata al relax e al gioco e una più dinamica destinata alle attività sportive.

La durata prevista dell’intervento è di circa 150 giorni. Responsabile unico del procedimento e del progetto è il geometra Cristian De Paoli, responsabile dell’area Servizi lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Coriano.

"La riqualificazione del Parco Bellini – commenta il sindaco Gianluca Ugolini - è stata progettata mettendo al centro due priorità: sicurezza e inclusione. Vogliamo che questo spazio sia pienamente accessibile e fruibile da tutti – bambini, famiglie, ragazzi, anziani e sportivi – grazie a percorsi ordinati, aree attrezzate e una migliore organizzazione complessiva. Un parco curato e frequentato è anche un parco più sicuro: per questo continuiamo a investire nella qualità degli spazi pubblici come luoghi di comunità e di benessere quotidiano".