Sant’Andrea in Besanigo: una serata solidale per acquistare un defibrillatore

E’ una macchina organizzativa rodata, pronta ad ospitare sabato 5 luglio la “Serata per il Cuore” a Sant’Andrea in Besanigo. Una squadra di oltre 20 volontari sarà impegnata, a partire dalle ore 19.30,a sfornare gustose piadine farcite e hamburger innaffiati da birra fresca e vino rosso locale nel tendone allestito presso la parrocchia. Il ricavato della serata verrà utilizzato per acquistare un defibrillatore da collocare esternamente alla chiesa. Alcuni volontari sono formati avendo completato il corso base BLSD per defibrillatore semiautomatico (DAE) e acquisito le competenze richieste nei casi di necessità. L’evento, patrocinato dal comune di Coriano, sarà allietato da dj set dal vivo.